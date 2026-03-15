232 nuevos miembros de la Hermandad de la Tercera Caída de Zamora
La imposición de medallones tuvo lugar en la iglesia de San Lázaro
La Hermandad de Jesús en su Tercera Caída ha celebrado el acto de bienvenida e imposición de medallones a los 232 hermanos que este 2026 se incorporan a la hermandad y que han vivido un día feliz y repleto de emociones. Con las altas del 2026, la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída supera los 3.000 hermanos y hermanas.
El acto, que ha tenido lugar en la Iglesia de San Lázaro, ha congregado a toda la savia nueva que hace crecer la Hermandad en un acto religioso en al que ha asistido el capellán de la cofradía, Agustín Montalvo, encargado de dar la bienvenida a todos estos nuevos miembros de la asociación de fieles.
El Hermano Regidor, Jesús Lastra Ferrero, junto con el resto del Consejo Rector, ha hecho entrega del regalo de bienvenida que se hace a todos los hermanos.
"El acto, presidido por la solemnidad y el fervor, estuvo marcado por momentos de intenso simbolismo, donde los nuevos hermanos juraron su compromiso ante la comunidad. Este rito no solo refuerza el sentido de pertenencia, sino que también actúa como un puente entre generaciones, asegurando la continuidad de nuestras tradiciones y valores", indica la cofradía en un comunicado.
Desde la Hermandad, "damos la más cálida bienvenida a quienes, desde ahora, forman parte de nuestra historia. Su incorporación enriquece nuestro camino y refuerza la unión fraternal que nos define".
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