La Real Cofradía de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén concluye la restauración de dos figuras antiguas

"Este año concluirá la restauración de las dos figuras antiguas que todavía quedaban pendientes dentro del paso", explica Alberto de la Fuente, presidente de la Real Cofradía de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén. "Ambas piezas han pasado por un largo proceso, después de permanecer durante años sin intervenir tras paralizarse los trabajos previstos inicialmente en una escuela de restauración de Madrid. Finalmente, las imágenes fueron retiradas de allí y encomendadas al restaurador Javier Casa Seca, con un coste de 2.000 euros por cada una. Desde la cofradía se considera este esfuerzo económico necesario para completar la restauración integral del conjunto", narra el presidente.

Asamblea general de La Borriquita. / José Luis Fernández

Durante la asamblea general de La Borriquita, de la Fuente ha explicado varios asuntos destacados, entre ellos, una modificación en el recorrido procesional, la incorporación de nuevos hermanos, la restauración de imágenes antiguas y la próxima convocatoria de elecciones a la presidencia.

Recorrido

Según ha explicado el presidente, el itinerario de este año mantendrá en líneas generales el trazado del pasado, aunque incorporará una novedad importante: en lugar de discurrir por la calle Santiago, la procesión pasará por la calle Benavente. El recorrido ascenderá hasta esa vía y continuará después por Santa Clara hasta llegar a la carpa.

Nuevos hermanos

En el capítulo de altas, la cofradía sumará este año diez nuevos hermanos, una cifra que permitirá alcanzar aproximadamente los 185 miembros. Desde la dirección se reconoce que se trata de una hermandad modesta en número, lo que condiciona también la capacidad económica para afrontar determinados proyectos.

Futuro de la presidencia

La Asamblea General también servirá para abordar el futuro de la presidencia. El actual responsable ha confirmado que no podrá optar a la reelección, ya que los estatutos solo permiten dos mandatos de cinco años.

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Además, ha asegurado que, aun en el caso de poder presentarse de nuevo, no lo haría, al considerar que “hay que oxigenarse” dentro del ámbito de la Semana Santa.