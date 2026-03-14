La Real Cofradía de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén concluye la restauración de dos figuras antiguas
La borriquita anuncia la restauración de las dos últimas figuras del paso, con un coste de 2.000 euros por cada una, según su presidente
"Este año concluirá la restauración de las dos figuras antiguas que todavía quedaban pendientes dentro del paso", explica Alberto de la Fuente, presidente de la Real Cofradía de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén. "Ambas piezas han pasado por un largo proceso, después de permanecer durante años sin intervenir tras paralizarse los trabajos previstos inicialmente en una escuela de restauración de Madrid. Finalmente, las imágenes fueron retiradas de allí y encomendadas al restaurador Javier Casa Seca, con un coste de 2.000 euros por cada una. Desde la cofradía se considera este esfuerzo económico necesario para completar la restauración integral del conjunto", narra el presidente.
Durante la asamblea general de La Borriquita, de la Fuente ha explicado varios asuntos destacados, entre ellos, una modificación en el recorrido procesional, la incorporación de nuevos hermanos, la restauración de imágenes antiguas y la próxima convocatoria de elecciones a la presidencia.
Recorrido
Según ha explicado el presidente, el itinerario de este año mantendrá en líneas generales el trazado del pasado, aunque incorporará una novedad importante: en lugar de discurrir por la calle Santiago, la procesión pasará por la calle Benavente. El recorrido ascenderá hasta esa vía y continuará después por Santa Clara hasta llegar a la carpa.
Nuevos hermanos
En el capítulo de altas, la cofradía sumará este año diez nuevos hermanos, una cifra que permitirá alcanzar aproximadamente los 185 miembros. Desde la dirección se reconoce que se trata de una hermandad modesta en número, lo que condiciona también la capacidad económica para afrontar determinados proyectos.
Futuro de la presidencia
La Asamblea General también servirá para abordar el futuro de la presidencia. El actual responsable ha confirmado que no podrá optar a la reelección, ya que los estatutos solo permiten dos mandatos de cinco años.
Además, ha asegurado que, aun en el caso de poder presentarse de nuevo, no lo haría, al considerar que “hay que oxigenarse” dentro del ámbito de la Semana Santa.
- El juzgado autoriza el despido colectivo de los 28 trabajadores del Hotel Convento I en Coreses
- Los Caballeros Templarios alistanos conquistan siglos después la Casa de Zamora en Madrid
- Encargan a una imprenta zamorana las papeletas electorales para el domingo y esta es la factura que les pasa
- Hasta siempre, compañero Guti
- Una zamorana pierde su negocio tras pagar "religiosamente": "Hunden a mis hijos, pero también el emprendimiento rural"
- DIRECTO | Zamora CF - CD Arenteiro: sigue el encuentro con nosotros
- Atrapado en su propia plaza de aparcamiento en Zamora: '¡Cuánto sinvergüenza hay por el mundo!
- Los aspirantes a regentar el merendero de Los Tres Árboles de Zamora visitan las instalaciones