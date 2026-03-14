Los hermanos de La Agonía celebrarán la tercera edición de los Premios Banzo de Honor de Oro Ruiz de Zumeta
En 2024 nacieron estos premios por iniciativa de Fernando Fulgencio, y en su tercera edición, el grupo escultórico reconoce la labor de la música en la emoción de la madrugada del Viernes Santo
Los hermanos del paso de La Agonía celebrarán el próximo 21 de marzo la tercera edición de los Premios Banzo de Honor de Oro Ruiz de Zumeta.
Estos galardones nacieron en 2024 por iniciativa del jefe de paso, Fernando Fulgencio, coincidiendo con el 25 aniversario de su nombramiento al frente del grupo escultórico. Su finalidad es reconocer a aquellas personas e instituciones que, a lo largo de los años, han contribuido al crecimiento, la proyección y la difusión del paso, ya sea mediante su trabajo directo o a través de su apoyo y divulgación.
Las piezas que integran estos premios han sido creadas por el escultor zamorano Andrés Figuero Ganso. Se trata de obras únicas, numeradas y firmadas por el autor, que se entregarán con carácter anual y que han sido cedidas especialmente al grupo escultórico.
La tercera edición
En esta tercera edición, correspondiente a 2026, el reconocimiento estará dedicado a la música, un elemento estrechamente vinculado a la emoción que envuelve la madrugada del Viernes Santo.
Los premiados serán Manuel Alejandro López Pérez, director de la Banda de Música de Zamora y autor de la marcha dedicada al grupo escultórico en 2019, una composición que desde entonces acompaña cada madrugada de Viernes Santo tanto la procesión como su desenlace.
Junto a él, también será distinguida la Banda Filarmónica de Bragança, en reconocimiento a su implicación desde 2016 y a su contribución, a través de la interpretación de marchas procesionales, a hacer más llevadera la carga del paso.
Con el paso de los años, esta cita se ha consolidado como una fecha señalada dentro de la Semana Santa y en el calendario de los músicos que la viven y la acompañan cada año.
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