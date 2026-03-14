La Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Espíritu Santo incorpora 20 antorcheros y modifica su recorrido

"Este año incorporamos como novedad a 20 antorcheros que procesionaron durante los inicios de la cofradía. Y qué mejor manera que sean los propios mayordomos los que porten los antorcheros". De esta manera, Manuel Cardo Molón, abad del Espíritu Santo, anuncia esta novedad a los hermanos durante el Cabildo Mayor.

Para dar inicio a la nueva andadura del Cabildo Menor, el abad expuso todos los detalles llevados a cabo desde el inicio del mandato, "todas las cosas que hemos hecho o que vamos a hacer". Además, durante la asamblea, la directiva explicó a los hermanos su deseo de hacer una procesión "más dinámica, más rápida y con menos paradas", explica Cardo.

Actualmente, la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Espíritu Santo cuenta con 1302 hermanos, de los cuales, 53 han entrado este año: "De esos 53, 30 han entrado a través de las listas de espera, mientras que los otros 23 corresponden a las bajas que se han producido", detalla el abad.

Además, durante la misa de imposición de cíngulos y promesa de cumplimiento de estatutos a los nuevos hermanos celebrada los próximos días 20, 21 y 22 de marzo se impondrán los cíngulos a los nuevos miembros de la hermandad: "Es un acto muy bonito en el que también están presentes los mayordomos", narra.

Novedades en el recorrido

Con motivo de la XXVIII edición de Las Edades del Hombre, "EsperanZa", la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Espíritu Santo deberá modificar su recorrido: "Siempre entramos en el atrio de la catedral, donde se celebra el acto penitencial y se interpreta el himno "Christus factus est". Sin embargo, este año nos quedaremos en la propia plaza de la catedral, donde no es la primera vez que se realiza este acto. Además, el público lo va a percibir mucho más cercano", explica Cardo.

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Aniversario

Un año después del 50 aniversario de la hermandad, este año se celebra el 50 aniversario del campanil procesional: "Haremos algún pequeño acto de reconocimiento. Al final, no deja de ser nuestro campanil, que es el que anuncia que salimos al principio de la procesión", comenta Manuel Cardo.