Más de 260 nuevos cofrades se suman a dos hermandades de Zamora en el inicio de la Semana Santa

La Real Cofradía del Santo Entierro de Zamora y la cofradía de Jesús Nazareno, vulgo Congregación, han dado la bienvenida a los nuevos hermanos durante la tarde del sábado.

GALERÍA | El Santo Entierro recibe a nuevos hermanos / Alba Prieto

Por un lado, El Santo Entierro ha dado la bienvenida este sábado 14 de marzo a 80 nuevos hermanos y hermanas en un rito de entrada celebrado tras una misa en la iglesia de San Ildefonso: "Algunos niños eran tan pequeños que se echaban a llorar", explica José Luis, vocal de protocolo de la cofradía. Tras las nuevas incorporaciones, la centenaria cofradía de Semana Santa de Zamora ronda ya los 4.000 hermanos. Además, desde la directiva recalcan que, "quienes no hayan acudido al acto pueden recoger las medallas en la sede", situada en la Rúa de los Francos.

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En lo que a la cofradía de Jesús Nazareno se refiere, La iglesia de San Juan de Puerta Nueva sede canónica de la Cofradía de Jesús Nazareno vulgo Congregación, ha tenido lugar el rito de entrada y la imposición de medallas a los nuevos hermanos y damas, niños en su mayoría. El sonido del Merlú anunciaba el inicio del acto, en el que los nuevos cofrades y damas han reflexionado sobre el sentido de ser hermanos y seguir en la vida los pasos del Nazareno y de su Madre, la Virgen de la Soledad. Además, con motivo del 375 aniversario de la cofradía, el Jesús del paso Camino del Calvario preside el altar mayor de la iglesia. "Recibimos con alegría a los 117 nuevos hermanos y a las 70 damas que son desde hoy miembros de pleno derecho de La Congregación", expresan desde la directiva.