Más de 260 nuevos cofrades se suman a dos hermandades de Zamora en el inicio de la Semana Santa
La bienvenida a los nuevos hermanos de la Real Cofradía del Santo Entierro y de la Cofradía de Jesús Nazareno, vulgo Congregación, fue el evento central de la jornada del sábado en Zamora
La Real Cofradía del Santo Entierro de Zamora y la cofradía de Jesús Nazareno, vulgo Congregación, han dado la bienvenida a los nuevos hermanos durante la tarde del sábado.
Por un lado, El Santo Entierro ha dado la bienvenida este sábado 14 de marzo a 80 nuevos hermanos y hermanas en un rito de entrada celebrado tras una misa en la iglesia de San Ildefonso: "Algunos niños eran tan pequeños que se echaban a llorar", explica José Luis, vocal de protocolo de la cofradía. Tras las nuevas incorporaciones, la centenaria cofradía de Semana Santa de Zamora ronda ya los 4.000 hermanos. Además, desde la directiva recalcan que, "quienes no hayan acudido al acto pueden recoger las medallas en la sede", situada en la Rúa de los Francos.
En lo que a la cofradía de Jesús Nazareno se refiere, La iglesia de San Juan de Puerta Nueva sede canónica de la Cofradía de Jesús Nazareno vulgo Congregación, ha tenido lugar el rito de entrada y la imposición de medallas a los nuevos hermanos y damas, niños en su mayoría. El sonido del Merlú anunciaba el inicio del acto, en el que los nuevos cofrades y damas han reflexionado sobre el sentido de ser hermanos y seguir en la vida los pasos del Nazareno y de su Madre, la Virgen de la Soledad. Además, con motivo del 375 aniversario de la cofradía, el Jesús del paso Camino del Calvario preside el altar mayor de la iglesia. "Recibimos con alegría a los 117 nuevos hermanos y a las 70 damas que son desde hoy miembros de pleno derecho de La Congregación", expresan desde la directiva.
- El juzgado autoriza el despido colectivo de los 28 trabajadores del Hotel Convento I en Coreses
- Los Caballeros Templarios alistanos conquistan siglos después la Casa de Zamora en Madrid
- Encargan a una imprenta zamorana las papeletas electorales para el domingo y esta es la factura que les pasa
- Hasta siempre, compañero Guti
- Una zamorana pierde su negocio tras pagar "religiosamente": "Hunden a mis hijos, pero también el emprendimiento rural"
- DIRECTO | Zamora CF - CD Arenteiro: sigue el encuentro con nosotros
- Atrapado en su propia plaza de aparcamiento en Zamora: '¡Cuánto sinvergüenza hay por el mundo!
- Los aspirantes a regentar el merendero de Los Tres Árboles de Zamora visitan las instalaciones