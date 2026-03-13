La Pasión contada desde el objetivo de un fotoperiodista

Víctor Garrido es un semanasantero que desde hace varios años combina su pasión por la Semana Santa de Zamora con su labor como fotoperiodista colaborador con diversos medios de comunicación de la ciudad, entre ellos LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

De su amplio archivo, el profesional de la imagen ha seleccionado 20 instantáneas, tomadas desde la reanudación de los desfiles tras la pandemia, que comparte en la exposición "Momentos de la Pasión", auspiciada por la Asociación Cultural Luz Penitente en el Café Bar Universal 2.0, sito en la plaza de los Ciento.

Un semanasantero inmortaliza alguna de las instantáneas. | VÍCTOR GARRIDO

Una zona del establecimiento se enriquece con imágenes cargadas de simbología, pobladas de detalles que muchas veces pasan desapercibidos.

Motivos

Entre los motivos seleccionados para su primera exposición en solitario, Víctor Garrido ha elegido a un cofrade del Silencio situándose el caperuz en las inmediaciones del Consultivo titulado "camerino", a Nuestra Madre con la lona de publicidad del Teatro Principal de la campaña del primer semestre de 2025 cuyo eslogan era "Como no te voy a querer" o incluso una instantánea hecha en Viriato donde un cofrade de La Borriquita lleva de la mano a un niño vestido de hebreo, "Presente y futuro", sin olvidar el baile de los pasos del Vía Crucis por la suspensión por lluvia en "Baile eterno" o unas hermanas que entonan la Salve a la Esperanza todas en blanco y negro salvo una. Esa mujer en color es a María José Herrero, quien regresó a la fila tras capitanear la sección y posteriormente la ya Cofradía de la Virgen de la Esperanza.

Óscar Antón, de Luz Penitente, y el fotoperiodista Víctor Garrido. / Víctor Garrido / LZA

Ser original

"Desde hace unos años llevaba dándole vueltas a hacer una exposición de mi trabajo", atestigua Víctor Garrido, quien es socio de Luz Penitente, colectivo que respalda la muestra tras compartir su deseo con el presidente, Óscar Antón, quien le acompañó el viernes en la apertura de "Momentos de la Pasión".

El fotógrafo tiene claro que tomar fotografías de la celebración presenta una dificultad: "Todo parece que está visto y hacer una imagen original o que llame la atención resulta muy complejo".

Algunas de las imágenes seleccionadas por Víctor Garrido. / Víctor Garrido / LZA

Con el empeño de lograrlo, el semanasantero estudia los recorridos, analiza "qué calles pueden ser un fondo bonito o dónde puede quedar bien y además, como prensa, tengo la oportunidad de acceder a momentos previos muy humanos que desde la acera nunca puedes ver".

El resultado puede descubrirse en El Universal hasta el próximo 5 de abril.