La Hermandad de la Buena Muerte encenderá las teas fuera de San Vicente tras la prohibición de Patrimonio

La Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de la Buena Muerte encenderá las teas en la zona del pórtico de la puerta oeste de San Vicente, por donde habitualmente sale el desfile procesional la noche de Lunes Santo.

La cofradía prevé tapar con unas lonas las rejerías del templo para que el encendido de las teas quede reservado a la privacidad de los hermanos, que hasta el año pasado realizaban el proceso en el interior del templo donde la hermandad sitúa, desde hace mucho tiempo, una tela ignífuga para preservar el suelo del templo.

Las teas se encendarán en el espacio donde están situadas las personas que portan la capa. / Emilio Fraile (archivo)

La medida tiene lugar una vez que desde la Delegación de Patrimonio han comunicado al párroco de San Vicente la prohibición de encender las teas en el interior de la iglesia para salvaguardar la integridad de las personas y del patrimonio existente en San Vicente.

Cabe recordar que en fechas recientes se han restaurado tres de los seis lienzos dedicados a la Virgen María datados a finales del XVII, que se encuentran en el altar mayor, y que parecían tenebristas por la intensa suciedad.

Tras varias reuniones "existe un compromiso formal por parte de la hermandad de no encender las teas en el interior del templo" resalta el delegado diocesano de Patrimonio, Juan Carlos López, quien califica de "cordial" el diálogo mantenido con representantes de la Buena Muerte.

Triduo

Por otro lado, la hermandad vivió el miércoles el inicio del triduo en honor de su imagen titular. Uno de los momentos más especiales correspondió a la entonación por parte del coro de la hermandad de la pieza «Jerusalem, Jerusalem» con el crucificado situado en el presbiterio y solo las luces que lo iluminan.