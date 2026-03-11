El Yacente recupera el canto del Miserere en Viriato

La Penitente Hermandad de Jesús Yacente recupera la entonación del canto del Miserere en su emplazamiento tradicional, la plaza de Viriato.

La procesión partirá de la iglesia conventual del Tránsito para proseguir por la rúa de los Francos hacia Santa María la Nueva y el arco de Doña Urraca para, tras alcanzar la calle del Riego, internarse en el barrio de La Lana, unas calles estrechas que "no dificultan ni ralentizan el ritmo de la procesión", antes de regresar al casco antiguo para el canto del Miserere en la plaza de Viriato.

La presencia de la valla perimetral de la obra del Parador no permitirá que haya más que una fila de personas en ese lado.

"Como el público no podrá estar en tanta cantidad en esa parte de la plaza, dejaremos que más gente acceda a la zona del centro en Viriato", aseguró el hermano mayor, Dionisio Alba, con motivo de la celebración del cabildo mayor (asamblea general) en el salón de actos del Museo Etnográfico de Castilla y León.

Casa de Hermandad

Otra de las cuestiones de la que informó correspondió al avance de las obras de la Casa de Hermandad, que hoy miércoles bendecirá el obispo de Zamora, Fernando Valera. "Desde hace siete años que adquirimos el local ya ha llegado el momento de ir culminando las obras", comentó Alba.

Todavía quedan pendientes detalles de la fachada, diseñada por Leocadio Peláez, pero en el interior ya están guardados los enseres y los hachones y "las reuniones de encargados de procesión, de los cargadores del Jueves Santo y del coro del Miserere se van a celebrar en la Casa de Hermandad", enumeró Alba, quien puso en valor la colaboración de una veintena de hermanos que se han implicado en las últimas semanas para que la sede esté preparada para su bendición.

Obra social

Los esfuerzos económicos y humanos por abrir la Casa de Hermandad no han restado implicación con la obra social, a través de la Fundación Christus Yacens, a la que "va todo el superávit económico que tenemos a 31 de diciembre", enfatizó el máximo responsable de la hermandad.

Las principales acciones han correspondido a la campaña de Navidad, en la que distribuyeron 800 bolsas con alimentos básicos, desde leche, aceite, garbanzos o miel que llevaron a las personas más necesitadas a través de las parroquias de las dos diócesis de la provincia de Zamora. También han ayudado a una treintena de menores que en verano pudieron acudir a campamentos y han realizado ayudas a través, entre otras parroquias, de San Vicente y de la Natividad.

Nuevos hermanos

En la procesión de la noche del Jueves Santo desfilarán 20 nuevos hermanos que han llevado a cabo el curso preparatorio de un año que establece la norma de la hermandad. En las incorporaciones hay un perfil muy variado, "desde niños, que cuando alcanzan los 12 años ya pueden procesionar, a adultos", indicó Dionisio Alba.