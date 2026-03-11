Rosa Leonardo ilustra el cartel del triduo de la Buena Muerte

A lo largo de las tres últimas navidades los hermanos de la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de la Buena Muerte han recibido una felicitación navideña acompañada por un marcapáginas ilustrado con vidrieras que recogían momentos relacionados con el desfile de la noche del Lunes Santo.

Los dibujos los ha efectuado Rosa Leonardo Lera, nombre con el que firma sus creaciones artísticas Rosario García, quien en 2023 ya efectuó el cartel del triduo.

Detalle del proceso. / Cedida

La particularidad del proyecto reside en que los tres marcapáginas unidos constituyen un cartel, el elegido para anunciar el triduo de la Buena Muerte de la presente Cuaresma.

"Se me ocurrió la idea de hacer un cartel que pudiera ser dividido en tres partes y que han recibido en las tres últimas navidades los hermanos. Ha sido muy bonito porque ellos han completado el puzle y lo habían visto previamente", certifica la zamorana.

Proceso de la ilustración. / Cedida

La ilustradora buscaba un motivo muy vertical y la inspiración de una vidriera le llegó "durante una misa de las Capas Pardas", confiesa.

Posteriormente, viajó a Toledo y al visitar la Catedral Primada se inspiró en la disposición geométrica de sus ventanales, con un vitral central y dos de menor tamaño.

El cartel casi concluido. / Cedida

En la central situó al crucificado, tal y como recibe culto en la iglesia San Vicente, escoltado por dos teas, una de señas de identidad de la penitencial, y en el fondo ha integrado el templo románico que es la sede canónica de la hermandad y el arco de doña Urraca en la muralla.

En el cuerpo en la izquierda, la ilustradora ha reproducido el acto de la plaza de Santa Lucía donde el coro entona "Jerusalem, Jerusalem". Ha dibujado tres hermanos de espalda, el Cristo en su posición de desfile, el coro y el inmueble que ahora es el almacén visitable del Museo de Zamora.

La tercera vidriera recoge el desfile a su paso por la calle de Balborraz. "Están superpuestos el abad y los mayordomos, con sus báculos, que habitualmente van a final del desfile", describe la autora, que no sabe precisar el tiempo empleado para diseño, aunque atestigua que la realización "fue lenta".

Técnicas

"Hay mucho dibujo técnico detrás, muchas líneas, muchas rayas...", indica Rosa Leonardo, que ha empleado tinta, rotuladores calibrados y acuarela y agrega que las letras, que ha situado en una pequeña filacteria, "las he hecho también a mano".

Su resultado puede verse en los carteles que pueblan las puertas de numerosos comercios de la ciudad.