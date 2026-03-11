El cardenal Rouco Varela visita la Casa de Hermandad del Yacente antes de su inauguración en Zamora
El que fuera presidente de la Conferencia Episcopal Española inaugura el libro de honor de la dependencia
La Casa de Hermandad del Yacente no se ha inaugurado todavía y ya ha recibido la visita de una autoridad dentro de la Iglesia española.
Las dependencias de la Penitente Hermandad de Jesús Yacente las ha conocido el cardenal arzobispo emérito de Madrid, Antonio Rouco Valera.
c, entre otros cargos, se ha desplazado hasta Zamora para visitar “EsperanZa” la muestra de Las Edades del Hombre, que hasta el Domingo de Resurrección está abierta en San Cipriano y la Catedral.
El cardenal arzobispo emérito de Madrid ha sido el encargado de abrir el libro de firmas de la Casa de Hermandad.
Rouco Valera, que acudió con el obispo de Zamora Fernando Valera, “no podía quedarse a la bendición prevista a las 20.30 horas” señala el hermano mayor, Dionisio Alba.
La sede del Yacente se bendice a última hora de esta tarde y es un proyecto en el que la penitencial viene trabajando intensamente en los últimos siete años.
Suscríbete para seguir leyendo
- Suplanta a un agricultor de una localidad de Benavente para financiar maquinaria con un crédito fraudulento
- Más robos en el medio rural de Zamora: los ladrones entran en tres viviendas de este pueblo
- Alvise se estrella en Zamora: escasa afluencia en su acto de campaña
- Reclama en un desguace de la zona de Benavente por un motor averiado y los propietarios lo agreden en el suelo
- La carta que van a recibir los conductores zamoranos tras la llegada de los nuevos radares de velocidad: multas desde 100 euros
- Un hombre y una mujer, heridos tras estrellarse su coche contra un animal en Pobladura del Valle
- Regresan los robos en domicilios, esta vez a estos pueblo de Zamora: la Guardia Civil intensifica su presencia
- Cómo lavar y desinfectar fresas correctamente antes de consumirlas