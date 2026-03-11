El cardenal Rouco Varela visita la Casa de Hermandad del Yacente antes de su inauguración en Zamora

La Casa de Hermandad del Yacente no se ha inaugurado todavía y ya ha recibido la visita de una autoridad dentro de la Iglesia española.

Las dependencias de la Penitente Hermandad de Jesús Yacente las ha conocido el cardenal arzobispo emérito de Madrid, Antonio Rouco Valera.

Dionisio Alba, Fernando Valera y Antonio Rouco. / Cedida

c, entre otros cargos, se ha desplazado hasta Zamora para visitar “EsperanZa” la muestra de Las Edades del Hombre, que hasta el Domingo de Resurrección está abierta en San Cipriano y la Catedral.

El cardenal arzobispo emérito de Madrid ha sido el encargado de abrir el libro de firmas de la Casa de Hermandad.

El clérigo firma en el libro de honor de la Casa de Hermandad. / Cedida

Rouco Valera, que acudió con el obispo de Zamora Fernando Valera, “no podía quedarse a la bendición prevista a las 20.30 horas” señala el hermano mayor, Dionisio Alba.

La sede del Yacente se bendice a última hora de esta tarde y es un proyecto en el que la penitencial viene trabajando intensamente en los últimos siete años.