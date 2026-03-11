Daniela Rivadeneira logra el primer premio del certamen de dibujos de Luz Penitente
Un total de 150 dibujos, entre ellos los premiados y cinco menciones especiales, se expondrán en el Museo Etnográfico de Castilla y León del 17 al 29 de marzo
Un dibujo de la niña Daniel Rivadeneira Hermida de 5º de Primaria del colegio Corazón de Jesús, ha logrado el primer premio del VII Certamen de Dibujo de la Asociación Cultural Luz Penitente.
El segundo galardón ha recaído en Adriana Martín Sampedro que cursa 5º de Primeria en La Candelaria y el tercer galardón ha sido para Diana Belver Tamariz, también del 5º de Primaria La Candelaria.
Menciones especiales
El jurado ha determinado que cinco dibujos tengan menciones especiales.
Estas han correspondido a Ekaterina Jiménez Pankratova, de 2º de Primeria del Corazón de Jesús, a Gala Tamame Juan, de 4º de Primera del Corazón de Jesús, a Celia Ferrero Acebes de 5º de Corazón de María, a Alicia García Méndez de 4º del Arias Gonzalo, y a Noa Sanz Méndez, de 4º del Arias Gonzalo.
Exhibición
En esta edición han participado un total de 150 dibujos que se expondrán en la recepción del Museo Etnográfico de Castilla y León en su entrada por la calle de Corral Pintado entre el 17 y el 29 de marzo.
