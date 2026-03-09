La Tercera Caída recauda más de 500 kilos para el Banco de Alimentos de Zamora

La Hermandad de Jesús en su Tercera Caída ha recaudado un total de 517 kilos de alimentos no perecederos y productos de higiene que han sido entregados al Banco de Alimentos de Zamora.

"Han sido muchas las personas que han puesto su granito de arena para que en supermercado Lupa de la calle Luis Ulloa Pereira se han conseguido más 240 kilogramos. También se han recogido alimentos en los supermercados Lupa de Morales del Vino y de San Lázaro así como en la parroquia donde se han recogido más de 60 kilos de alimentos" explican.

La iniciativa, desarrollada la semana del triduo, ha contado con la colaboración de multitud de hermanos, tanto de grupos escultóricos, de organización, de las distintas bandas de la hermandad, del consejo rector y de fila, así como hermanos de acera y vecinos de toda Zamora y Morales del Vino.

A ello se suma el respaldo de la parroquia de San Lázaro, Supermercado LUPA y de Caja Rural de Zamora, a través de su Fundación.