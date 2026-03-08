La Resurrección reducirá el empleo de la pirotecnia a la salida de la procesión y al acto del Encuentro

La Cofradía de la Resurrección ha decidido reducir la pirotecnia que utiliza la mañana del Domingo de Resurrección.

“Hasta ahora se empezaban a lanzar cohetes a las 8 hasta que concluyera la procesión y ahora vamos a reducir tanto el tiempo como la cantidad de material utilizado” explicó el presidente de Resurrección, Josué Crespo Rubio, al concluir la asamblea general desarrollada en dependencias del Seminario San Atilano.

El próximo Domingo de Resurrección la pirotécnica la empleará “en dos franjas cuando sale la procesión y cuando se produce el encuentro y en ambos momentos, con mesura” remarcó.

Motivo

El cambio obedece a que el pasado año en la reunión de la Junta pro Semana Santa de Zamora donde las cofradías manifiestan sus necesidades les informaron de “la existencia de protestas vecinales y, sobre todo, que a los niños con autismo les afecta mucho”.

Mayordomía

Este año será el primero con 12 mayordomos, una vez que el pasado año lo aprobó la asamblea y que el cambio ha sido refrendado por el Obispado de Zamora. “Somos 1.800 hermanos y es la manera de agilizarlo para que se pueda disfrutar” sin tener que aguardar muchos años, precisó Crespo quien indicó que el refresco que ofrecen los mayordomos se retrasa a la conclusión de la misa en La Horta.

Junta directiva de la Resurrección. / Alba Prieto / LZA

Cuotas

Además, el presidente indició en que la Resurrección es una cofradía que “tiene un fuerte carácter familiar y por esta característica no quiero subir las cuotas mientras que podamos y tengamos un pequeño superávit” al tiempo que aportó que al cierre contable la cofradía tiene un saldo a su favor de 4.000 euros.

Crespo Rubio aclaró que el Resucitado formó parte de la exposición “El Espejo del Alma” que celebró el bicentenario del escultor Ramón Álvarez “de manera totalmente excepcional” e indicó que al conmemorarse el X aniversario de la incorporación del tema de la Alborada “se hará una actividad con el músico Luis Antonio Pedraza”.

Entrega del cuadro al hijo del cofrade que tiene el número 1 de La Resurrección. / Cedida

En el transcurso de la asamblea también se homenajeó al cofrade que tiene el número 1, Faustino Fernández de Aparicio y se entregó un cuadro a su hijo.

En el turno de ruegos y preguntas, plantearon trasladar a la Virgen de la Alegría y al Resucitado a la carpa instalada en San Bernabé. “La construcción está llena y no es viable ahora mismo llevarlos”.