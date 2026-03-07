Toño Pedrero se presentará a la reelección al frente del Vía Crucis

El actual presidente de la Cofradía de Jesús del Vía Crucis, Toño Pedrero, manifestó el viernes en la asamblea general celebrada en el Colegio Universitario, su intención de presentarse a la reelección.

El semanasantero confesó que "sigo con mucha ilusión y hemos empezado proyectos muy importantes para la cofradía y tenemos que asentarlos".

"Nos encontramos una cofradía sin ningún tipo de listados y, a base de trabajo, hemos conseguido recuperarlos y con la aplicación todos los hermanos pueden ver automáticamente qué número tienen, y si están en algún grupo de carga o de estaciones, conocen el número que hacen de reserva de titulares" enumeró.

Manto

Pedrero aseguró que tras la presentación de una demanda judicial se ha alcanzado "un acuerdo" con la empresa que confeccionó el último manto de la Virgen de la Esperanza para que la prenda "esté en condiciones óptimas". "En su momento corrigieron ya el contrapelo, pero presenta muchas deficiencias en la costura" sintetizó.

Un momento de la asamblea general de Jesús del Vía Crucis. / Victor Garrido / LZA

Libro

Este año los cofrades, cuando recojan el cartucho de cera líquida, recibirán un libro sobre la Virgen de la Esperanza, que cumple su 75 aniversario. La publicación, escrita por Luis Felipe Delgado de Castro y Javier Antón Cuñado, recoge la historia de esta devoción. Lo editan Vía Crucis y La Esperanza con el respaldo de Caja Rural.

Recorridos

El traslado del Nazareno recupera un itinerario que no se hacía desde finales de los años 40 y que concluirá en la iglesia de San Andrés, desde donde partirá la cofradía la tarde del Martes Santo. Los cofrades deberán concentrarse en la plaza del Mercado para partir del templo del Seminario y proseguir hacia la calle Renova, pasando por la plaza Mayor en dirección a la calle Ramos Carrión hacia Alfonso XII, Herreros, plaza de Santa Lucía y el Puente de Piedra.

Pantallas

Además, en la avenida del Nazareno la cofradía instalará dos pantallas leds para que los hermanos puedan seguir la despedida entre las dos imágenes y el rezo del Vía Crucis lo efectuará el hermano Blas Leal Delgado, quien fue secretario de la cofradía en la presidencia de Pedro García Álvarez.