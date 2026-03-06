Barandales en la calle. La revista ofrece una visión de actualidad de la Semana Santa de Zamora

La revista Barandales combina el repaso por la actualidad de la celebración con artículos centrados en aspectos muy diversos de la Pasión de Zamora.

Sus 130 páginas contienen 250 fotografías que ilustran desde las habituales entrevistas al pregonero en Zamora, Jesús Losada, al Barandales de Honor, el músico David Rivas y al autor del cartel pictórico Carlos Adeva sin olvidar la actualidad con los nuevos presidentes o las noticias generadas por la Pasión.

La publicación, que abre una imagen de La Dolorosa de Ricardo Segundo, se enriquece con un artículo firmado por José Carlos de Lera Maillo de homenaje a Pedro García Álvarez, quien fue director de la publicación y presidente del Vía Crucis, o uno de los últimos textos escritos por el recientemente fallecido José Ángel Rivera de las Heras sobre la muestra dedicada a Ramón Álvarez que comisarió.

Ejemplares de la revista Barandales. / Victor Garrido / LZA

Entre los reportajes llaman la atención uno de Eduardo Álvarez centrado en tres imágenes procesionales de Coomonte, otro sobre los abades que ha tenido Siete Palabras o las campanas del Barandales de las distintas cofradías o “un estupendo artículo de Pablo Peláez Franco sobre el diario de Joaquín José de Altamirano, una persona de la época del barroco, del que ha rescatado su diario y en él se han podido sacar cosas interesantísimas de la vida cotidiana de la ciudad y de las devociones”, enumeró el coordinador de Barandales quien agradeció la ayuda de sus compañeros David Allende y Eduardo Ferreira.

El coordinador de la revista, Juan Manuel Lorenzo. / Victor Garrido / LZA

Venta

Barandales, de la que se han editado un millar de unidades, está a la venta a siete euros en los puntos oficiales de la Junta pro Semana Santa de Zamora y a seis euros con la compra del periódico del día en los puntos de venta del diario La Opinión de Zamora.

“La presentación de la publicación oficial de la Semana Santa de Zamora supone el pistoletazo de salida a los días de la Pasión de nuestra ciudad y provincia” señaló el diputado de Cultura, Víctor de la Parte en la presentación de la revista.

Por su parte el presidente de la Junta por Semana Santa de Zamora, Israel López, señaló que “es un honor presentar la revista en estas fechas, haberla presentado el tiempo más que es suficiente para que todos los hermanos y hermanas de la ciudad y los que vienen a visitarnos puedan disfrutar de ella”.

Además, el director comercial y de distribución de La Opinión de Zamora, Antonio Vega, subrayó que "La Opinión de Zamora en este caso va a distribuir la revista porque nos pidieron colaboración desde la Junta por Semana Santa y, como no puede ser de otra manera, la distribuiremos"