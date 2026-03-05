Pistoletazo de salida a una Cuaresma y Semana Santa de aniversario en Villaralbo

Arranca el tiempo de Cuaresma en un año de aniversario para Villaralbo. La Asociación Cultural Banda Jesús Nazareno celebra 30 años de la fundación de la formación musical de cornetas y tambores, coincidiendo a su vez con los tres lustros de vida de la Cofradía de Jesús Triunfante. Un año de excepción para el cual se ha preparado un variado programa de actividades a la espera de la incorporación del nuevo y ampliado paso de La Borriquita encargada a la Escuela de Arte de Zamora.

El programa, que combina tradición, música, arte, participación infantil y solidaridad, busca consolidar estas semanas como un referente cultural en la localidad villaralbina y su entorno.

Ya conocido el cartel anunciador de la Semana Santa 2026, mañana viernes, 6 de marzo, será el momento de renovar el compromiso de la asociación con la formación y la transmisión de la tradición con el fallo del XI Concurso de Dibujo Infantil titulado "La Semana Santa según los niños". El jurado estará compuesto por miembros de la Asociación Cultural Luz Penitente de Zamora, poniendo en valor la creatividad de los más pequeños y su visión de la Semana Santa.

El domingo 8 de marzo será una jornada destacada en el ámbito musical. Por la mañana, la Banda participará en la procesión del Santo Ángel de la Guarda en Toro. Por la tarde, tomará parte en el Certamen Francisco Carricajo que se celebrará en el Teatro Ramos Carrión, un escenario de referencia provincial que permitirá mostrar el trabajo y la evolución musical de la formación.

Uno de los momentos centrales del programa será la Segunda Tarde Cofrade, el domingo 15 de marzo, que incluirá el IV Café Benéfico en el Salón Cultural de Villaralbo. Durante la jornada se celebrará un ensayo de puertas abiertas, una exposición de los dibujos participantes en el concurso infantil así como la muestra de maquetas de la Semana Santa de Villaralbo realizadas por Marcos Vergel. Esta actividad combina convivencia, cultura y solidaridad, fomentando la participación vecinal y el conocimiento del patrimonio cofrade local.

Entrado ya en el tiempo de Dolores, el viernes 20 de marzo, la Banda acompañará el Vía Crucis Parroquial del Arciprestazgo del Vino, que se celebrará en las calles de Madridanos. Este acto refuerza la dimensión espiritual de la programación, integrando música y recogimiento en el tiempo de Cuaresma.

Además, se ha convocado el 4º Concurso de Fotografía “Cuaresma y Semana Santa”, una iniciativa que invita a captar, a través de la imagen, la esencia y el sentimiento de estas fechas tan significativas.

La programación culminará con la clausura de las Semanas Culturales, poniendo el broche final a un conjunto de actividades que consolidan la vida cultural de Villaralbo y fortalecen el tejido asociativo del municipio.