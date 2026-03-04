Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Esperanza de Zamora organiza un taller de mantilla y peineta

Se celebrarán dos sesiones, los días 6 y 14 de marzo

Taller de colocación de mantillas y peinetas.

Taller de colocación de mantillas y peinetas. / Alba Prieto / LZA

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

La Cofradía de la Esperanza ofrece un taller de mantilla y peineta para sus damas. La formación práctica, impartida por Mario González, se celebrará en el Seminario San Atilano los días 6 y 14 de marzo, con plazas limitadas.

La hermandad impulsa en Zamora una propuesta formativa centrada en uno de los elementos más característicos de su presencia en la Semana Santa: la mantilla y la peineta. Con la vista puesta en el desfile procesional de la mañana del Jueves Santo, la hermandad ha programado un taller práctico para que las damas de la cofradía puedan preparar correctamente esta parte esencial de la indumentaria tradicional.

La iniciativa busca reforzar el cuidado de los detalles que definen la estética propia de la cofradía y, al mismo tiempo, contribuir a la conservación de una tradición que forma parte del lenguaje visual y devocional de la Semana Santa zamorana.

Durante el taller se abordarán pautas y técnicas de colocación, desde la sujeción y la altura adecuadas hasta el ajuste final, con un enfoque eminentemente práctico. La formación estará a cargo de Mario González, experto en indumentaria tradicional, y se desarrollará en el Seminario San Atilano en dos convocatorias: viernes 6 de marzo, a las 19:00 horas, y viernes 14 de marzo, a las 12:00 horas.

Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción en el local de la Cofradía (C/ Ramos Carrión, 4) o mediante WhatsApp en el 614 012 673. El precio del taller es de 3 euros y las plazas son limitadas.

