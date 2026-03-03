Santiago Fernández gana el VIII concurso de fotografía de La Tercera Caída
Una perspectiva poco habitual de los tres pasos que desfilan la tarde noche del Lunes Santo en la procesión de La Tercera Caída, captada en la Plaza Mayor con la iglesia de San Juan y los hermanos con sus vestimentas de raso de fondo, representa la propuesta con la que Santiago Fernández ha ganado el VIII concurso de fotografía que impulsa la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída.
El segundo premio ha recaído en una propuesta de Pedro Barrios, protagonizada por el grupo de La Despedida, mientras que el tercer galardón lo ha logrado una instantánea de la salida de la imagen titular del templo de San Lázaro, presentada por Carlos Fernando García.
Además, una imagen centrada en un detalle de la imagen de Jesús en su Tercera Caída en medio de la Plaza Mayor con un hermano al fondo, bautizada con el nombre “Ayúdame” del fotógrafo Víctor Olivencia ha sido elegida como portada de la revista anual de la hermandad.
Exhibición
Las fotografías participantes en esta edición, casi 30, podrán contemplarse hasta el próximo 13 de marzo en el horario habitual del Colegio Universitario.
