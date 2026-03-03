El director del Coro Sacro, Pablo Durán, pronunciará el pregón de las Angustias

El director del Coro Sacro Jerónimo Aguado, Pablo Durán Campos, será el encargado de pronunciar el Pregón de las Angustias el próximo día 18 de marzo en San Vicente, como preámbulo de novenario.

“Su intervención constituirá un testimonio vivo de fe, esperanza y amor a Nuestra Madre” señalan desde la Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias.

El novenario tendrá lugar del 19 al 27 de marzo en San Vicente con misa a las 20.00 horas y antes rezo del rosario y por las mañanas misa a las 11.00 horas y novena.

El primer día, el 19 de marzo, participará el Coro de la Cofradía y el capellán Juan José Carbajo, tras lo se sucederán el coro parroquial de la Horta y el sacerdote de Valladolid, Marcos Rebollo, La Bigornia y el párroco de San Vicente, Francisco Abad.

Cartel anunciador del novenario. / Cedida

El lunes 23 de marzo el coro de San Vicente junto al sacerdote de Salamanca, Ciriaco García, el día 24 el coro parroquial de Juan y lo preside el sacerdote de Valladolid, Alberto Rodríguez, el 25 el turno corresponderá a el dúo de trompeta y órgano mientras que la presidencia eclesial será del último sacerdote ordenado, Enrique Alonso Silvan.

El 26 de marzo participarán la coral Ciudad de Zamora y la presidencia de Ajai Augustine y el novenario concluirá con el coro Sacro Jerónimo Aguado y la presidencia del obispo de Zamora, Fernando Valera Sánchez.

El cartel anunciador de los cultos está ilustrado con una fotografía de Manuel Fernández Rando, “una imagen que refleja la belleza y el profundo sentimiento que une a la cofradía bajo el amparo de Nuestra Madre” remarcan desde la hermandad que invita "a todos los fieles y devotos a participar".