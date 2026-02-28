Hora y recorrido de la Procesión del Silencio de la Semana Santa de Zamora 2026

A las 20:30 horas se congregan los hermanos en la plaza de la Catedral. Tras la ofrenda de silencio y juramento, se inicia el recorrido por plaza de Antonio del Águila, calle Obispo Manso, plaza de Arias Gonzalo, rúa del Silencio, plaza de los Ciento, rúa de los Notarios, rúa de los Francos, plaza de Viriato, calle Ramos Carrión, plaza Mayor (sin vuelta), calle Renova, plaza Sagasta, calle Santa Clara, avenida de Alfonso IX, calle San Torcuato, plaza Sagasta, calle Renova, plaza Mayor (sin vuelta), calle Ramos Carrión, plaza de Viriato, rúa de los Francos, plaza de San Ildefonso, calle San Martín y calle San Bernabé, donde finalizará la procesión, recogiéndose en la construcción permanente allí ubicada.

A comienzos del siglo XX la imagen del Cristo de las Injurias (uno de los mejores Crucificados del Renacimiento español) permanecía casi desapercibida, ya que se conservaba semioculta desde 1835 en la capilla donde está sepultado el Obispo D. Tomás Belesta, en la Catedral de Zamora. Gracias a la idea lanzada por dos zamoranos, Francisco Antón Casaseca y Carlos Rodríguez Díaz, colaboradores de los diarios locales “El Correo de Zamora” y “El Heraldo de Zamora”, la imagen sale a la luz en 1902 mediante dos artículos que reivindican la soberbia talla y sugieren su incorporación a la Semana Santa de Zamora.

Avanzando en el tiempo, el 22 de noviembre de 1924 renace la Junta de Fomento de Semana Santa, presidida por Ursicino Álvarez, quien visita al Obispo, monseñor Antonio Álvaro Ballano, y le informa del proyecto de reincorporar el Cristo de las Injurias a la procesión del Viernes Santo. El prelado es poco receptivo, pero la incorporación del clérigo zamorano Manuel Boizas como vicepresidente de la Junta de Fomento, consigue convencer al Obispado y al Cabildo, nombrando en enero de 1925 una comisión compuesta por los señores Funcia, Hernández y Sevilla para ponerse de acuerdo con el Cabildo a fin de que la Junta formase una cofradía el Miércoles Santo para trasladar al Cristo de las Injurias.

El 5 de febrero de 1925 el Cabildo autoriza su salida y dos días después se reúne la Junta de Fomento. Nace la nueva cofradía “del Silencio” con sede canónica en la Catedral de Zamora para dar mayor culto y solemnidad al Santísimo Cristo de las Injurias y que será exclusivamente de varones.