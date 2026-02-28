Hora y recorrido de las procesiones del Viernes Santo, 3 de abril, de la Semana Santa de Zamora 2026

Procesión de Jesús Nazareno

Sale a las cinco de la madrugada de la iglesia de San Juan Bautista continuando por plaza Mayor, calle Renova, plaza de Sagasta, calle San Torcuato, plaza de Alemania, avenida de Víctor Gallego, avenida de las Tres Cruces, donde, tras el descanso estatutario de 35 minutos, se reanuda la procesión desde el crucero con la tradicional reverencia, continuando por avenida de las Tres Cruces, calle Amargura, avenida Príncipe de Asturias, calle Santa Clara, plaza de Sagasta, calle Renova y plaza Mayor, donde finalizará la procesión, salvo la Santísima Virgen de la Soledad, que efectuará su entrada en el templo de salida.

Historia de la cofradía

La Cofradía de Jesús Nazareno Vulgo Congregación se funda el 13 de mayo de 1651 para realizar estación en la madrugada del Viernes Santo y con sede canónica en la iglesia de San Juan de Puerta Nueva. Entre sus fines figuraba costear el entierro de los cofrades fallecidos y seguir el ejemplo de Cristo en su Pasión.

La fundación tiene su antecedente en la Santa Congregación de Nazarenos (1610), con sede en la iglesia de San Vicente Mártir, que desaparece en 1630, que salía en la madrugada del Viernes Santo hasta un calvario extramuros donde hoy se erigen las Tres Cruces.

El recorrido era largo y excesivamente duro. Desde San Vicente iba a la Puerta de Santa Clara y después al convento de San Benito (los Tres Árboles); luego hasta la ermita y Cruz del Calvario (las Tres Cruces), para regresar por San Torcuato.

La nueva Hermandad establece que la procesión se dirija a los humilladeros existentes en las afueras de la puerta de San Torcuato , lo que provoca un largo pleito con el Cabildo de la Catedral, que impone que se haga primero estación en el templo mayor. Ya en 1767 el Cabildo autoriza ir directamente a las Tres Cruces.

Procesión del Santo Entierro

El acto del Sermón del Descendimiento será en el parque de San Bernabé a las 16:00 horas.

Salida desde la construcción temporal del parque de San Bernabé a las 16:30 horas para continuar por calle San Bernabé, calle San Martín, rúa de los Francos, calle Sor Dositea Andrés, calle Damas, calle Hospital, plaza de Santa María la Nueva, calle del Corral Pintado, calle Reina, plaza de Juan Nicasio Gallego, plaza Mayor (por el centro), calle Ramos Carrión, plaza de Viriato (por el lado del Parador), rúa de los Francos, rúa de los Notarios, plaza de los Ciento y plaza de la Catedral, donde se realizará el relevo de unidades de caballería de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Siguiendo el retorno por plaza de la Catedral, rúa de los Notarios, plaza de los Ciento, rúa de los Notarios, rúa de los Francos, plaza de Viriato (sin dar vuelta a la plaza), calle Damas, calle Sor Dositea Andrés, calle San Martín, calle San Bernabé y parque de San Bernabé, para finalizar en la construcción temporal.

Historia de la cofradía

El historiador Florián Ferrero Ferrero propone el año de 1593 como fecha de fundación de la Real Cofradía, si bien desde mediados del S. XVI ya se celebraba en la parroquia de San Esteban una función del Entierro de Cristo.

La cofradía tiene carácter gremial, siendo impulsada por sederos y tejedores, que exigen examen de oficio para entrar en ella hasta 1626.

Se erige canónicamente en la iglesia de San Esteban, organizando el Sermón del Descendimiento con un Cristo articulado que era introducido en una urna. Este rito se recuperaría en 2011 y se celebra en los momentos previos a la procesión.

Finalizado el sermón se iniciaba la procesión a la que acompañaban las insignias y los pasos siguientes: María Magdalena, Longinos, El Descendimiento, Cristo Descendido, La Cruz, San Juan y Nuestra Señora y el Santo Sepulcro. Parte de estas imágenes estaban al culto en la iglesia de San Esteban, propiedad de la cofradía y donde tiene su sede canónica.

En el siglo XVIII su situación se agrava y momentáneamente desaparece, aunque la procesión no dejó de salir, organizada por la parroquia y sus devotos.

Tras su restauración en 1771, la cofradía recupera lentamente su prosperidad que le permite, ya mediado el siglo XIX, renovar íntegramente su patrimonio artístico hasta la actualidad, en la que también ha recuperado su sede en San Esteban, hoy cerrada al culto.

Procesión de Nuestra Madre de las Angustias

Sale a las 23:00 horas de la iglesia parroquial de San Vicente Mártir, para continuar por cuesta de San Vicente, calle del Riego, calle San Torcuato, plaza de Alemania, Alfonso IX, calle Santa Clara, plaza de Sagasta, Renova y plaza Mayor por el centro, donde se efectuará el canto popular de la Salve en honor de Nuestra Madre de las Angustias, entonado por el Coro Sacro Jerónimo Aguado.

Las imágenes retornarán al templo de partida por la calle Mariano Benlliure, plaza del Fresco y calle de San Vicente.

Historia de la cofradía

La antigua cofradía de las Angustias hunde sus raíces en la tradición popular, que sitúa su fundación en 1412 de la mano del dominico San Vicente Ferrer cuando acude a Zamora a predicar.

Un incendio destruye los archivos originales en 1550, pero los estatutos de 1579 documentan formalmente a la hermandad bajo la advocación de La Soledad de la Madre de Dios y Consuelo de los Desamparados.

La hermandad, en la que conviven hermanos de luz y hermanos de disciplina, vivirá los siglos siguientes un periodo de esplendor, iniciando la construcción de una capilla propia adosada a la iglesia de San Vicente Mártir a partir de 1581.

En el siglo XVIII la corporación se debilita, sufriendo un fuerte revés en 1776 a raíz del pleito existente con el vizconde de Gracigrande por una serie de privilegios. Aunque no conlleva el cese de la cofradía, en 1777 existe la orden de reparto de sus bienes, lo que confirma su disolución.

En 1865 se crea en la parroquia de San Vicente la Confraternidad de Siervos de María, es decir, la Orden Tercera Servita, que se hace cargo de la devoción a la Virgen de las Angustias y su procesión, incluso encargando una nueva imagen. Nuevos problemas con el Vizconde por la posición del estandarte hacen que la Virgen sea trasladada a su capilla funeraria en la iglesia del Perdigón afectan a la Confraternidad, que escribe su última acta en 1888. A partir de entonces, la procesión será organizada por la parroquia en un desfile popular y devocional.

Lejos de debilitarlo, el sentimiento devocional de los zamoranos se fortalece y en 1879 se encarga una nueva talla al imaginero Ramón Álvarez, cuya obra conecta inmediatamente con el fervor popular.