Hora y recorrido de las procesiones del Miércoles Santo, 1 de abril, de la Semana Santa de Zamora 2026

Procesión del Silencio

A las 20:30 horas se congregan los hermanos en la plaza de la Catedral. Tras la ofrenda de silencio y juramento, se inicia el recorrido por plaza de Antonio del Águila, calle Obispo Manso, plaza de Arias Gonzalo, rúa del Silencio, plaza de los Ciento, rúa de los Notarios, rúa de los Francos, plaza de Viriato, calle Ramos Carrión, plaza Mayor (sin vuelta), calle Renova, plaza Sagasta, calle Santa Clara, avenida de Alfonso IX, calle San Torcuato, plaza Sagasta, calle Renova, plaza Mayor (sin vuelta), calle Ramos Carrión, plaza de Viriato, rúa de los Francos, plaza de San Ildefonso, calle San Martín y calle San Bernabé, donde finalizará la procesión, recogiéndose en la construcción permanente allí ubicada.

A comienzos del siglo XX la imagen del Cristo de las Injurias (uno de los mejores Crucificados del Renacimiento español) permanecía casi desapercibida, ya que se conservaba semioculta desde 1835 en la capilla donde está sepultado el Obispo D. Tomás Belesta, en la Catedral de Zamora. Gracias a la idea lanzada por dos zamoranos, Francisco Antón Casaseca y Carlos Rodríguez Díaz, colaboradores de los diarios locales “El Correo de Zamora” y “El Heraldo de Zamora”, la imagen sale a la luz en 1902 mediante dos artículos que reivindican la soberbia talla y sugieren su incorporación a la Semana Santa de Zamora.

Avanzando en el tiempo, el 22 de noviembre de 1924 renace la Junta de Fomento de Semana Santa, presidida por Ursicino Álvarez, quien visita al Obispo, monseñor Antonio Álvaro Ballano, y le informa del proyecto de reincorporar el Cristo de las Injurias a la procesión del Viernes Santo.

Procesión de las Capas Pardas

El recorrido parte a las 00:00 horas de la iglesia de San Claudio de Olivares para seguir por plaza de San Claudio, calle Cabildo, avenida de Vigo, cuesta de Pizarro, calle Pizarro, rúa de los Francos, arco y plaza de San Ildefonso, plaza de Fray Diego de Deza, donde se rezará el vía crucis al paso de la procesión, plaza de Arias Gonzalo, calle Obispo Manso, plaza de Antonio del Águila, calle Puerta del Obispo, puerta del Obispo, cuesta del Obispo, calle Trascastillo, calle Santa Colomba, calle Rodrigo Arias y plaza de San Claudio, donde se entonará el Miserere castellano, para retornar a su templo de salida.

La Hermandad de Penitencia nace por iniciativa de D. Dionisio Alba Marcos, quien desea crear una nueva Hermandad para la Semana Santa de Zamora totalmente diferenciada del resto. En 1939, lejos de Zamora, D. Dionisio comienza a madurar la idea y en 1941 realiza una nueva tentativa con la Cofradía del Santo Cristo de Valderrey, que no prospera.

Es en abril de 1955 cuando comparte con varios amigos su idea y, tras varios cambios de impresiones, deciden poner en marcha la nueva cofradía. Dionisio Alba expone que el hábito de los hermanos será la capa parda (o de honras) de las comarcas de Alba, Aliste y Sayago tomando como referencia Carbajales de Alba y la procesión del Santo Entierro del Viernes Santo en Bercianos de Aliste. Para complementar el hábito los hermanos portarán en sus manos un rústico farol de hierro forjado (de los de pajar) con una sencilla vela de hacha en su interior.