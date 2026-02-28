Hora y recorrido de las procesiones del Jueves Santo, 2 de abril, de la Semana Santa de Zamora 2026

Procesión de la Virgen de la Esperanza

La cofradía comienza a procesionar a las 10:00 de la mañana, empezando su recorrido desde el convento de Santa María la Real de las Dueñas, recorriendo Cabañales, puente de Piedra, avenida del Mengue, calle la Plata, Balborraz, plaza Mayor, Ramos Carrión, plaza de Viriato, rúa de los Francos, rúa de los Notarios y plaza de la Catedral, donde se entonará la Salve como despedida a la Virgen, concluyendo así la procesión.

La congregación de Jesús del Vía Crucis adquiere en el año 1950 la imagen de la Virgen de la Esperanza, obra del escultor Víctor de los Ríos Campos, por ocho mil pesetas, que fueron donadas por Carlos Pinilla Turiño, así como su mesa procesional.

En la tarde-noche del Martes Santo 20 de marzo de 1951 la Virgen de la Esperanza sale por primera vez en la procesión de Jesús del Vía Crucis en mesa sobre ruedas tallada también por Víctor de los Ríos.

Diez años más tarde, el Jueves Santo 30 de marzo de 1961, la imagen desfila por primera vez con salida desde la iglesia conventual de las Dominicas Dueñas de Cabañales (donde ha quedado el Martes Santo) y recogiéndose en la iglesia de San Andrés. Este itinerario sería después el oficial durante muchos años.

Procesión de la Vera Cruz

El paso sale a las 16:30 horas y parte de la calle San Bernabé, calle San Martín, Rúa los Francos, Plaza de Viriato, calle Ramos Carrión, Plaza Mayor atravesándola por el centro para continuar por Plaza de Juan Nicasio Gallego, calle Reina, calle del Corral Pintado, Plaza de Santa María Nueva, calle Hospital, calle Damas, calle Sor Dositea Andrés, calle Rúa los Francos, calle Rúa los Notarios, Plaza de la Catedral para llegar al Atrio de la Catedral. Salida del Atrio de la Catedral, giro a la derecha hacia calle Obispo Manso, Plaza de Arias Gonzalo, Rúa del Silencio, calle San Bernabé para finalizar en la carpa.

Fundada a finales del siglo XV, es la más antigua de las hermandades penitenciales de Zamora. El primer documento que confirma su existencia data de 1508, si bien la tradición oral indica que la Vera Cruz tiene una historia más dilatada. Su razón fundacional es recordar mediante la penitencia pública los sufrimientos que padeció Jesucristo, por lo que en su origen incluía prácticas como la disciplina, en la que los cofrades (los disciplinantes) azotaban sus cuerpos durante la procesión. Esta penitencia fue prohibida en 1768. Desde sus orígenes estuvo vinculada a sus promotores, los mendicantes de la Orden Franciscana, estableciendo su sede en el Convento de San Francisco, actual Instituto Hispano Luso Rei Afonso Henriques, en la margen izquierda del Duero, desde donde partía su procesión de penitencia en la tarde-noche del Jueves Santo.

Procesión de Jesús Yacente

Partiendo de la iglesia del Tránsito, a las 23:00 horas, por rúa de los Francos, Sor Dositea Andrés, Carniceros, plaza de Santa María la Nueva, Corral Pintado, Reina, arco de Doña Urraca, San Bartolomé, Riego, costanilla de San Antolín, Sancho IV, Cortalaire, Mazariegos, Cortarrabos, Sampiro, plaza de San Sebastián, Doctor Grado, Consejos, Laneros, San Bartolomé, ronda de Santa María, Motín de la Trucha, Hospital, Damas, Moreno, rúa de los Francos y plaza de Viriato (rezo del Miserere), regresando por rúa de los Francos al templo de salida.

La Penitente Hermandad de Jesús Yacente se define por su carácter penitencial y su cuidada estética. Hunde sus raíces en la posguerra española y en su fundación viene a cubrir un hueco importante entre las cofradías históricas, entre la Cofradía de la Vera Cruz, en la tarde del Jueves Santo, y la de Jesús Nazareno Vulgo Congregación, en la madrugada del Viernes Santo.

Su historia arranca a principios de 1941 con el «descubrimiento» fortuito de la impresionante imagen de un Cristo Yacente (atribuido a la escuela de Gregorio Fernández) en la Iglesia de la Concepción. El impacto de la talla en la juventud zamorana fue tal que, en tan solo 36 días, se inscribieron 111 personas y se celebró el primer Cabildo Mayor.

La nueva hermandad para la noche del Jueves Santo queda canónicamente erigida y sus primeros Estatutos son aprobados el 11 de marzo de 1941. Antes de finalizar ese año, la lista de Hermanos Fundadores alcanzaba ya los 117 integrantes.