Hora y recorrido de la procesión de de la Virgen de la Esperanza de la Semana Santa de Zamora 2026

La cofradía comienza a procesionar a las 10:00 de la mañana, empezando su recorrido desde el convento de Santa María la Real de las Dueñas, recorriendo Cabañales, puente de Piedra, avenida del Mengue, calle la Plata, Balborraz, plaza Mayor, Ramos Carrión, plaza de Viriato, rúa de los Francos, rúa de los Notarios y plaza de la Catedral, donde se entonará la Salve como despedida a la Virgen, concluyendo así la procesión.

Historia de la Cofradía:

La congregación de Jesús del Vía Crucis adquiere en el año 1950 la imagen de la Virgen de la Esperanza, obra del escultor Víctor de los Ríos Campos, por ocho mil pesetas, que fueron donadas por Carlos Pinilla Turiño, así como su mesa procesional.

En la tarde-noche del Martes Santo 20 de marzo de 1951 la Virgen de la Esperanza sale por primera vez en la procesión de Jesús del Vía Crucis en mesa sobre ruedas tallada también por Víctor de los Ríos.

Diez años más tarde, el Jueves Santo 30 de marzo de 1961, la imagen desfila por primera vez con salida desde la iglesia conventual de las Dominicas Dueñas de Cabañales (donde ha quedado el Martes Santo) y recogiéndose en la iglesia de San Andrés. Este itinerario sería después el oficial durante muchos años.

Al año siguiente, se constituye la Asociación de Damas de la Virgen de la Esperanza, como rama filial de la Cofradía de Jesús del Vía Crucis, con más de doscientas asociadas, para acompañar a la Virgen en la mañana del Jueves Santo. Su insignia es una medalla con la imagen de la Virgen pendiendo del cuello mediante una cinta verde. A las mujeres se les recomienda procesionar con vestido oscuro, preferible negro, la medalla reglamentaria y un cirio.