Hora y recorrido de la procesión de la Vera Cruz de la Semana Santa de Zamora 2026

El paso sale a las 16:30 horas y parte de la calle San Bernabé, calle San Martín, Rúa los Francos, Plaza de Viriato, calle Ramos Carrión, Plaza Mayor atravesándola por el centro para continuar por Plaza de Juan Nicasio Gallego, calle Reina, calle del Corral Pintado, Plaza de Santa María Nueva, calle Hospital, calle Damas, calle Sor Dositea Andrés, calle Rúa los Francos, calle Rúa los Notarios, Plaza de la Catedral para llegar al Atrio de la Catedral. Salida del Atrio de la Catedral, giro a la derecha hacia calle Obispo Manso, Plaza de Arias Gonzalo, Rúa del Silencio, calle San Bernabé para finalizar en la carpa.

GALERÍA | Procesión de la Vera Cruz /

Historia de la cofradía

Fundada a finales del siglo XV, es la más antigua de las hermandades penitenciales de Zamora. El primer documento que confirma su existencia data de 1508, si bien la tradición oral indica que la Vera Cruz tiene una historia más dilatada. Su razón fundacional es recordar mediante la penitencia pública los sufrimientos que padeció Jesucristo, por lo que en su origen incluía prácticas como la disciplina, en la que los cofrades (los disciplinantes) azotaban sus cuerpos durante la procesión. Esta penitencia fue prohibida en 1768.

Desde sus orígenes estuvo vinculada a sus promotores, los mendicantes de la Orden Franciscana, estableciendo su sede en el Convento de San Francisco, actual Instituto Hispano Luso Rei Afonso Henriques, en la margen izquierda del Duero, desde donde partía su procesión de penitencia en la tarde-noche del Jueves Santo.

Tras un pleito sostenido a comienzos del siglo XVI con la Cofradía de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, consigue que esta se le agregue, pasando a tener también sede en el Convento de Santo Domingo, por lo que realizará sus principales funciones en ambos conventos.