Hora y recorrido de la procesión del Santo Entierro de la Semana Santa de Zamora 2026

El acto del Sermón del Descendimiento será en el parque de San Bernabé a las 16:00 horas.

Salida desde la construcción temporal del parque de San Bernabé a las 16:30 horas para continuar por calle San Bernabé, calle San Martín, rúa de los Francos, calle Sor Dositea Andrés, calle Damas, calle Hospital, plaza de Santa María la Nueva, calle del Corral Pintado, calle Reina, plaza de Juan Nicasio Gallego, plaza Mayor (por el centro), calle Ramos Carrión, plaza de Viriato (por el lado del Parador), rúa de los Francos, rúa de los Notarios, plaza de los Ciento y plaza de la Catedral, donde se realizará el relevo de unidades de caballería de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Siguiendo el retorno por plaza de la Catedral, rúa de los Notarios, plaza de los Ciento, rúa de los Notarios, rúa de los Francos, plaza de Viriato (sin dar vuelta a la plaza), calle Damas, calle Sor Dositea Andrés, calle San Martín, calle San Bernabé y parque de San Bernabé, para finalizar en la construcción temporal.

GALERIA | La procesión del Santo Entierro en imágenes / Ana Burrieza

Historia de la cofradía

El historiador Florián Ferrero Ferrero propone el año de 1593 como fecha de fundación de la Real Cofradía, si bien desde mediados del S. XVI ya se celebraba en la parroquia de San Esteban una función del Entierro de Cristo.

La cofradía tiene carácter gremial, siendo impulsada por sederos y tejedores, que exigen examen de oficio para entrar en ella hasta 1626.

Se erige canónicamente en la iglesia de San Esteban, organizando el Sermón del Descendimiento con un Cristo articulado que era introducido en una urna. Este rito se recuperaría en 2011 y se celebra en los momentos previos a la procesión.

Finalizado el sermón se iniciaba la procesión a la que acompañaban las insignias y los pasos siguientes: María Magdalena, Longinos, El Descendimiento, Cristo Descendido, La Cruz, San Juan y Nuestra Señora y el Santo Sepulcro. Parte de estas imágenes estaban al culto en la iglesia de San Esteban, propiedad de la cofradía y donde tiene su sede canónica.

En el siglo XVIII su situación se agrava y momentáneamente desaparece, aunque la procesión no dejó de salir, organizada por la parroquia y sus devotos.

Tras su restauración en 1771, la cofradía recupera lentamente su prosperidad que le permite, ya mediado el siglo XIX, renovar íntegramente su patrimonio artístico hasta la actualidad, en la que también ha recuperado su sede en San Esteban, hoy cerrada al culto.