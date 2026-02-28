Hora y recorrido de la procesión de Nuestra Madre de las Angustias de la Semana Santa de Zamora 2026

Sale a las 23:00 horas de la iglesia parroquial de San Vicente Mártir, para continuar por cuesta de San Vicente, calle del Riego, calle San Torcuato, plaza de Alemania, Alfonso IX, calle Santa Clara, plaza de Sagasta, Renova y plaza Mayor por el centro, donde se efectuará el canto popular de la Salve en honor de Nuestra Madre de las Angustias, entonado por el Coro Sacro Jerónimo Aguado.

Las imágenes retornarán al templo de partida por la calle Mariano Benlliure, plaza del Fresco y calle de San Vicente.

GALERÍA | Procesión de Nuestra Madre de las Angustias /

Historia de la cofradía

La antigua cofradía de las Angustias hunde sus raíces en la tradición popular, que sitúa su fundación en 1412 de la mano del dominico San Vicente Ferrer cuando acude a Zamora a predicar.

Un incendio destruye los archivos originales en 1550, pero los estatutos de 1579 documentan formalmente a la hermandad bajo la advocación de La Soledad de la Madre de Dios y Consuelo de los Desamparados.

La hermandad, en la que conviven hermanos de luz y hermanos de disciplina, vivirá los siglos siguientes un periodo de esplendor, iniciando la construcción de una capilla propia adosada a la iglesia de San Vicente Mártir a partir de 1581.

En el siglo XVIII la corporación se debilita, sufriendo un fuerte revés en 1776 a raíz del pleito existente con el vizconde de Gracigrande por una serie de privilegios. Aunque no conlleva el cese de la cofradía, en 1777 existe la orden de reparto de sus bienes, lo que confirma su disolución.

En 1865 se crea en la parroquia de San Vicente la Confraternidad de Siervos de María, es decir, la Orden Tercera Servita, que se hace cargo de la devoción a la Virgen de las Angustias y su procesión, incluso encargando una nueva imagen. Nuevos problemas con el Vizconde por la posición del estandarte hacen que la Virgen sea trasladada a su capilla funeraria en la iglesia del Perdigón afectan a la Confraternidad, que escribe su última acta en 1888. A partir de entonces, la procesión será organizada por la parroquia en un desfile popular y devocional.

Lejos de debilitarlo, el sentimiento devocional de los zamoranos se fortalece y en 1879 se encarga una nueva talla al imaginero Ramón Álvarez, cuya obra conecta inmediatamente con el fervor popular.