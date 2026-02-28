Hora y recorrido de la procesión de Jesús Nazareno de la Semana Santa de Zamora 2026

Sale a las cinco de la madrugada de la iglesia de San Juan Bautista continuando por plaza Mayor, calle Renova, plaza de Sagasta, calle San Torcuato, plaza de Alemania, avenida de Víctor Gallego, avenida de las Tres Cruces, donde, tras el descanso estatutario de 35 minutos, se reanuda la procesión desde el crucero con la tradicional reverencia, continuando por avenida de las Tres Cruces, calle Amargura, avenida Príncipe de Asturias, calle Santa Clara, plaza de Sagasta, calle Renova y plaza Mayor, donde finalizará la procesión, salvo la Santísima Virgen de la Soledad, que efectuará su entrada en el templo de salida.

Historia de la cofradía

La Cofradía de Jesús Nazareno Vulgo Congregación se funda el 13 de mayo de 1651 para realizar estación en la madrugada del Viernes Santo y con sede canónica en la iglesia de San Juan de Puerta Nueva. Entre sus fines figuraba costear el entierro de los cofrades fallecidos y seguir el ejemplo de Cristo en su Pasión.

La fundación tiene su antecedente en la Santa Congregación de Nazarenos (1610), con sede en la iglesia de San Vicente Mártir, que desaparece en 1630, que salía en la madrugada del Viernes Santo hasta un calvario extramuros donde hoy se erigen las Tres Cruces.

El recorrido era largo y excesivamente duro. Desde San Vicente iba a la Puerta de Santa Clara y después al convento de San Benito (los Tres Árboles); luego hasta la ermita y Cruz del Calvario (las Tres Cruces), para regresar por San Torcuato.

La nueva Hermandad establece que la procesión se dirija a los humilladeros existentes en las afueras de la puerta de San Torcuato , lo que provoca un largo pleito con el Cabildo de la Catedral, que impone que se haga primero estación en el templo mayor. Ya en 1767 el Cabildo autoriza ir directamente a las Tres Cruces.