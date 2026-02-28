Hora y recorrido de la procesión de Jesús Yacente de la Semana Santa de Zamora 2026

Partiendo de la iglesia del Tránsito, a las 23:00 horas, por rúa de los Francos, Sor Dositea Andrés, Carniceros, plaza de Santa María la Nueva, Corral Pintado, Reina, arco de Doña Urraca, San Bartolomé, Riego, costanilla de San Antolín, Sancho IV, Cortalaire, Mazariegos, Cortarrabos, Sampiro, plaza de San Sebastián, Doctor Grado, Consejos, Laneros, San Bartolomé, ronda de Santa María, Motín de la Trucha, Hospital, Damas, Moreno, rúa de los Francos y plaza de Viriato (rezo del Miserere), regresando por rúa de los Francos al templo de salida.

Historia de la cofradía

La Penitente Hermandad de Jesús Yacente se define por su carácter penitencial y su cuidada estética. Hunde sus raíces en la posguerra española y en su fundación viene a cubrir un hueco importante entre las cofradías históricas, entre la Cofradía de la Vera Cruz, en la tarde del Jueves Santo, y la de Jesús Nazareno Vulgo Congregación, en la madrugada del Viernes Santo.

Su historia arranca a principios de 1941 con el «descubrimiento» fortuito de la impresionante imagen de un Cristo Yacente (atribuido a la escuela de Gregorio Fernández) en la Iglesia de la Concepción. El impacto de la talla en la juventud zamorana fue tal que, en tan solo 36 días, se inscribieron 111 personas y se celebró el primer Cabildo Mayor.

La nueva hermandad para la noche del Jueves Santo queda canónicamente erigida y sus primeros Estatutos son aprobados el 11 de marzo de 1941. Antes de finalizar ese año, la lista de Hermanos Fundadores alcanzaba ya los 117 integrantes.

La hermandad organiza su primera salida procesional semanas después de su aprobación legal. Así, la imagen de Jesús Yacente sale por primera vez a las calles de Zamora el Jueves Santo 10 de abril de 1941.