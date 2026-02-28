Hora y recorrido de la procesión del Domingo de Resurrección, 5 de abril, de la Semana Santa de Zamora 2026

La procesión se inicia a las 09.00 horas desde la iglesia de Santa María de la Horta.

La imagen de Jesús Resucitado inicia su desfile por plaza de San Julián del Mercado, calle la Plata, calle Zapatería, plaza de Santa Lucía, calle de Vigo, cuesta del Pizarro, plaza de Fray Diego de Deza (descanso de 20 minutos), arco de San Ildefonso, rúa de los Notarios, rúa de los Francos, plaza de Viriato y calle Ramos Carrión, entrando en la plaza Mayor para realizar el Encuentro.

La imagen de la Virgen del Encuentro sale a las 09:15 horas del mismo templo para continuar por calle San Juan de las Monjas, cuesta del Piñedo, plaza de Santa Eulalia, calle Viriato, calle Renova, calle San Torcuato y calle Santiago (descanso de 30 minutos), reiniciando por calle Santa Clara, calle Renova y entrada en la plaza Mayor para efectuar el Encuentro en el centro de la plaza, regresando ambas imágenes juntas al templo de salida.

El Encuentro se efectuará en la plaza Mayor sobre las 11:15 horas, regresando seguidamente por cuesta de Balborraz, calle la Plata y calle San Julián del Mercado al templo de salida.

Los orígenes de la cofradía se remontan siglo XVI, siendo una de las cofradías históricas de la Semana Santa. Existe documentación de 1544 de una procesión de la Resurrección que organizaba la cofradía de la Purificación y del Rosario, con sede en la parroquia de Santa María de la Horta, que podría ser el antecedente de la actual.

Al menos desde 1619 está documentada la ceremonia del Encuentro en la Plaza Mayor, en el que resuenan las “zuizas” o “suizas” que podrían representar una batalla -en referencia a la Guardia Suiza- y que aún hoy se mantienen como salvas de escopeta lanzadas desde la balconada del Ayuntamiento Viejo.

La actual cofradía, con sede canónica en Santa María de La Horta, figura documentalmente desde 1776, con épocas de esplendor y de decadencia, especialmente tras la invasión napoleónica o a mediados del siglo XIX.