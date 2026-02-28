Hora y recorrido de la procesión de las Capas Pardas de la Semana Santa de Zamora 2026

El recorrido parte a las 00:00 horas de la iglesia de San Claudio de Olivares para seguir por plaza de San Claudio, calle Cabildo, avenida de Vigo, cuesta de Pizarro, calle Pizarro, rúa de los Francos, arco y plaza de San Ildefonso, plaza de Fray Diego de Deza, donde se rezará el vía crucis al paso de la procesión, plaza de Arias Gonzalo, calle Obispo Manso, plaza de Antonio del Águila, calle Puerta del Obispo, puerta del Obispo, cuesta del Obispo, calle Trascastillo, calle Santa Colomba, calle Rodrigo Arias y plaza de San Claudio, donde se entonará el Miserere castellano, para retornar a su templo de salida.

GALERÍA | Procesión de las Capas Pardas /

Historia de la cofradía

La Hermandad de Penitencia nace por iniciativa de D. Dionisio Alba Marcos, quien desea crear una nueva Hermandad para la Semana Santa de Zamora totalmente diferenciada del resto. En 1939, lejos de Zamora, D. Dionisio comienza a madurar la idea y en 1941 realiza una nueva tentativa con la Cofradía del Santo Cristo de Valderrey, que no prospera.

Es en abril de 1955 cuando comparte con varios amigos su idea y, tras varios cambios de impresiones, deciden poner en marcha la nueva cofradía. Dionisio Alba expone que el hábito de los hermanos será la capa parda (o de honras) de las comarcas de Alba, Aliste y Sayago tomando como referencia Carbajales de Alba y la procesión del Santo Entierro del Viernes Santo en Bercianos de Aliste. Para complementar el hábito los hermanos portarán en sus manos un rústico farol de hierro forjado (de los de pajar) con una sencilla vela de hacha en su interior.