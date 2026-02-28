Las Cofradías de Zamora estudian cada metro de los desfiles procesionales

Hacer que se oiga el violoncelo desde el interior de la Catedral en el Juramento del Silencio, evitar la presencia de público en el Puente de Piedra y las estrechas rúas del Casco Antiguo, tener la precaución de que los cables estén a la altura adecuada o que no haya ramas de árboles que sobresalgan y hagan que un paso pueda engancharse, o procurar la presencia de la Policía Municipal para el traslado de las mesas procesionales. Las cofradías de Semana Santa tienen que cuidar todos los detalles para que nada falle en los 18 desfiles procesionales de Zamora, desde el jueves del Traslado hasta el Domingo de Resurrección.

Determinar las zonas que deben quedar cerradas al tráfico, las calles y plazas donde no puede haber coches aparcados, los lugares donde hay que eliminar estorbos (el caso típico, la jardinera del Riego con San Torcuato), los puntos que requieren megafonía porque es necesario que se oigan los actos al aire libre (el mencionado Juramento o el baile del Cinco de Copas en La Mañana, por ejemplo) son algunas de las cosas que figuran en el plan de necesidades coordinado por la Junta pro Semana Santa en el que cada cofradía ha establecido los requerimientos para el buen desarrollo de la procesión y los puntos donde es precisa la presencia de Protección Civil, Policía Municipal o Cruz Roja para, por ejemplo, facilitar los accesos a los hermanos al desfile, o evitar que el público invada zonas donde es necesario que sólo estén los cofrades, además de poder atender una posible urgencia sanitaria en zonas de masiva concurrencia.

Que puede salir algo mal, evidentemente. Pero no será porque no se trabaje concienzudamente para intentar tener previstas todas las circunstancias que puedan influir en el correcto desarrollo de la carrera de cada hermandad. Las cofradías miden, estudian, analizan e incluso apoyan con croquis y fotografías los puntos estratégicos de los recorridos donde es necesario actuar.

Baños portátiles

Una petición recurrente por varias hermandades es la instalación de baños portátiles tanto para el público como para los hermanos.

Entre las nuevas necesidades figuran las gradas y megafonía en la plaza de Santa María la Nueva para la interpretación de la nueva composición musical que podrá fin a la procesión de la Tercera Caída.

Hay algunas peticiones curiosas, como la retirada de terrazas o que éstas no sirvan consumiciones en vajilla de cristal, sin duda para evitar roturas de vidrios con peligro para los penitentes descalzos, la mencionada retirada de la jardinera de El Riego con calle Santiago, el macetero del Arco de Doña Urraca, bolardos e incluso alguna farola en partes de recorrido (como la plaza de Sagasta) o la de un servicio especial de limpieza en los casos en los que desfilan caballos y necesitan, lógicamente, que haya barrenderos acompañándolos durante el desfile.

Una cofradía sugiere la conveniencia de reservar una zona de aparcamiento para las bandas de música que llegan en autobús para las procesiones y otras que se poden las ramas que sobresalgan en algunas zonas, como Tres Cruces, la plaza Antonio del Águila o la plaza de Santa María La Nueva, la rúa de los Francos o la plaza de los Ciento para diferentes desfiles procesionales, ya que podrían interferir con los pasos.

Tapado de señales o apagado de luces durante el desfile son otras peticiones.