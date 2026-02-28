Las Capas de Zamora rechazan que un hijo pueda salir por el padre

Los hermanos de las Capas no podrán ceder su puesto en la procesión a favor de un hijo, al rechazar en asamblea la propuesta presentada para admitir esta posibilidad siempre que el vástago se encuentre apuntado en la lista de espera y sólo de manera excepcional, es decir, una vez en la vida. Era el planteamiento que se hizo en la asamblea general de la hermandad que preside Antonio Martín Alén y tenía como objetivo que los padres puedan ver, al menos por una vez en su vida a los hijos salir en la procesión, ya que en muchas ocasiones, debido a que la lista de espera es de décadas, no es posible a no ser que se tome una medida excepcional.

Sin embargo los hermanos no dieron su visto bueno a esta medida, al no considerala oportuna y estimar que sólo beneficiaría a los hermanos que estuvieran en determinadas circunstancias.

Hay que tener en cuenta que las Capas consta de un número fijo de 150 hermanos y sólo se cubren las bajas. Así, el pasado año entraron dos nuevos hermanos y este año entran otros dos, con lo que la lista de espera se mide en décadas. Si un hermano deja de salir durante tres años tienen que pasar a hermano de mérito. Se dan casos en que a pesar de estar inscrito en la lista de espera nunca se llegue a salir.

Concierto de marchas

Fue el asunto más llamativo de la asamblea en la que se presentó el Concierto de Marchas Procesionales del próximo 20 de marzo a las 20.00 horas en la iglesia de San Ildefonso, con protagonismo de Pedro Hernández Garriga, premio Bombardino de este año y director del Cuarteto de Viento. El programa lo abrirá la Banda de Música de Zamora con las marchas de Nuestra Madre, Jesús Nazareno de la Vera Cruz y Cristo de Nuestro Bien.

A continuación el Cuarteto de Viento de la Hermandad de Penitencia interpertará Bombardino de las Capas, Descendido y Cristo del Amparo, junto con dos piezas que son estreno absoluto, Con tu espíritu y Al Cristo de San Claudio, esta última para bombardino solo.

El bombardino es Eduardo Vidal, el músico que sustituyó al histórico Agustín Lorenzo tras su retirada. La Banda de Música del Maestro Nacor Blanco interpretará Nazarenus, Yeridat y Las Cruces de Zamora.

Será justo al día siguiente, el sábado 21 a las 20.00 horas, cuando tendrá lugar, en la iglesia de San Claudio de Olivares, el rito de entrada de nuevos hermanos, con la imposición de los botones a los cuatro mayordomos de este año. Será tras la eucaristía y justo antes de la entrega del galardón de Bombardino de las Capas Pardas a Pedro Hernánde z Garriga.

En otros puntos se conoció que la salud económica de la hermandad está equilibrada, ya que tiene un superávit de poco más de dos mil euros. La cuota ha subido de 15 a 20 euros y la que pagan los hermanos de mérito se mantiene en diez euros.

No hay novedades en cambio, con el recorrido de la procesión, que será idéntico al del pasado año, y tampoco en el Cristo o los elementos procesionales. Únicamente, explicó Martín Alén "hemos reparado la panera, porque había una gotera y se ha reparado. Ha habido un hermano que ha dado un donativo para que se pague la reparación de la panera".