Hora y recorrido de las procesiones del Martes Santo, 31 de marzo, de la Semana Santa de Zamora 2026

Procesión del Vía Crucis

A las 20.15 horas comienza el desfile en la plaza de San Andrés, calle San Andrés, calle Renova, pasando por la plaza Mayor, dirección a la calle Ramos Carrión, calle Alfonso XII, Herreros, plaza de Santa Lucía, calle Puente y puente de Piedra. A la salida del puente de Piedra tendrá lugar el acto de la despedida, tras el cual la Virgen de la Esperanza seguirá su camino hacia el convento de las Dominicas Dueñas de Cabañales y el Nazareno de San Frontis continuará hacia la avenida del Nazareno de San Frontis, calle de Fermoselle y plaza de San Frontis, donde tendrá lugar el acto del rezo del Vía Crucis.

GALERÍA | La procesión del Vía Crucis, en imágenes /

La Cofradía de Jesús del Vía Crucis de Zamora se funda oficialmente en 1941 en plena Guerra Civil, para promover el rezo del Vía Crucis.

Así, en 1935 se propone a la Junta de Fomento de Semana Santa una nueva procesión nocturna desde el barrio San Frontis, hasta la ciudad con la imagen del Jesús Nazareno que se venera en la iglesia románica de San Frontis (S.XIII). Al año siguiente, el administrador apostólico de Zamora, Don Manuel Arce Ochoterena, aprueba los estatutos fundacionales y se establece en San Frontis su sede canónica. El Domingo de Ramos de 1941 se celebra el primer traslado procesional del Nazareno y el Martes Santo 8 de abril desfila por vez primera la procesión, organizada por la Junta de Fomento.

Procesión de las Siete Palabras

A las 0.00 horas se inicia el desfile en la iglesia de Santa María de la Horta, continuará por calle Horta, plaza de la Horta, calle Paternóster, Buscarruidos, plaza Santo Tomás, calle Corredera, Puerta Nueva, cuesta del Piñedo, plaza de Santa Eulalia, calle Santa Olaya, San Andrés, plaza Mayor (por Ayuntamiento Viejo), calle Ramos Carrión y plaza de Viriato, donde se efectuará el rezo. Continuará por Ramos Carrión, plaza Mayor (por Ayuntamiento Viejo), Balborraz, calle la Plata, calle Caldereros, plaza de San Leonardo y calle Horta, para retornar al templo de partida.

Procesión de las Siete Palabras /

En el año 1967, un grupo de estudiantes (hombres y mujeres) deciden fundar una cofradía de Semana Santa que pudiera acoger a los jóvenes estudiantes de la época, estableciendo en sus bases fundacionales como cofradía mixta que no se pudiesen ostentar cargos directivos con más de treinta años de edad.

La cofradía se vertebra en torno al rezo de las Siete Palabras y a la veneración de Cristo en la Cruz. Por ello, posteriormente buscan como imagen titular un Crucificado de los existentes en la ciudad, desechando el Cristo de la Buena Muerte (cuya hermandad no sería fundada hasta 1974) y un Cristo de San Torcuato, por tratarse de Cristos ya muertos, cuando la hermandad busca un Jesús Vivo en la Cruz.