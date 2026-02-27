Hora y recorrido de las procesiones del Lunes Santo, 30 de marzo, de la Semana Santa de Zamora 2026

Procesión de Jesús en su Tercera Caída

A las 20.00 horas sale de la iglesia parroquial de San Lázaro para continuar por cuesta de la Morana, calle Puebla de Sanabria, calle la Feria, calle El Riego, calle San Torcuato, calle Benavente, calle Santa Clara, plaza de Sagasta, calle Renova y plaza Mayor (por el centro), donde se realizará el acto en recuerdo a los fallecidos de la Hermandad. Continuará por calle la Reina, calle del Corral Pintado y plaza de Santa María la Nueva, donde finalizará la procesión.

La Hermandad de Jesús en su Tercera Caída se funda en Zamora el 16 de abril de 1942, creada por un grupo de zamoranos excombatientes de la Guerra Civil. Adopta como emblema distintivo la cruz de San Fernando (Rey zamorano, nacido en Valparaíso) rodeada por una corona de espinas.

En su inicio, la Hermandad salía a las calles el Miércoles Santo y, después de diversos cambios, se afianza en la tarde-noche de Lunes Santo.

Procesión de la Buena Muerte

A las 0.00 horas se inicia el desfile procesional en la iglesia de San Vicente Mártir para continuar por la calle de San Vicente, plaza del Fresco, calle de Mariano Benlliure, plaza Mayor, Balborraz, Zapatería y plaza de Santa Lucía, donde el coro de la Hermandad entonará el Jerusalem, Jerusalem en honor del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Continuará por cuesta de San Cipriano, Chimeneas, Doncellas, Moreno, Damas, Hospital, plaza de Santa María la Nueva, Motín de la Trucha, ronda de Santa María la Nueva, arco de Doña Urraca, plaza de la Leña, Ramón Álvarez, plaza Mayor por delante de los soportales del Excmo. Ayuntamiento, Mariano Benlliure y plaza del Fresco, para retornar al templo de salida.

En el año 1974 un grupo de jóvenes decide crear una nueva hermandad para la noche del Lunes Santo en Zamora, que efectúa su primera salida penitencial en la noche el 25 de marzo de 1975 desde la iglesia de San Vicente, sede canónica de la hermandad.

Al igual que ocurriese con la Hermandad del Espíritu Santo (fundadas ambas en el mismo año), la nueva cofradía supone en su momento una revolución estética y generacional. Esta nueva hermandad venía a reforzar, completar y consolidar los días santos y rápidamente caló hondo en el sentir de los zamoranos.

Especialmente innovadora es la forma de portar al Crucificado, en plano inclinado con un ángulo de 30 grados, por ocho hermanos, inspirado en el traslado de los Legionarios de su homólogo malagueño.