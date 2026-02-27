Hora y recorrido de la procesión del Viernes de Dolores, 27 de marzo, de la Semana Santa de Zamora 2026
Consulta aquí el horario y el recorrido de la procesión del Viernes de Dolores este 27 de marzo en Zamora
Gaby Marcos
A las 22.30 horas comenzará la procesión desde la iglesia del Santísimo Cristo del Espíritu Santo, continuando por la calle Espíritu Santo, avenida de la Frontera, calle Almaraz, calle de la Vega, Sillón de la Reina, cuesta del Mercadillo, rúa de los Notarios, plaza de los Ciento, calle Arcipreste, plaza Fray Diego de Deza, plaza de Arias Gonzalo, travesía del Troncoso, calle del Troncoso, plaza de Antonio del Águila y plaza de la Catedral, donde los hermanos se colocarán alrededor de dicha plaza, sin entrar al atrio. En ella se proclamará la Pasión de Nuestro Señor y, a continuación, el coro de la Hermandad interpretará el Christus factus est. Continúa la procesión por la rúa de los Notarios, cuesta del Mercadillo, Sillón de la Reina, calle de la Vega, calle Almaraz, avenida de la Frontera, carretera de Almaraz y calle del Espíritu Santo, para retornar al templo de salida.
La Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Espíritu Santo nace en el marco del proceso de renovación de la Semana Santa de Zamora iniciado a mediados de la década de 1950, impulsada por las nuevas generaciones de zamoranos de tradición cofrade.
Su fundación se gesta en el verano de 1974, cuando un grupo de jóvenes zamoranos -con Francisco Gustavo Cuesta de Reyna a la cabeza-, promueve la creación de una nueva hermandad en torno a la imagen del Cristo del Espíritu Santo, aparecida años antes en la iglesia del mismo nombre, para fomentar el culto público, la fe y la piedad cristiana. Se determina su salida en la noche del Viernes de Dolores (Viernes de Pasión).
