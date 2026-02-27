Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tensión entre PP y VOX en Castilla y LeónEl PP de Zamora sobre el futuro de Castilla y LeónEl PSOE sobre las elecciones en Castilla y LeónCCOO denuncia las condiciones laborales de los forestales en Zamora
instagramlinkedin

Hora y recorrido de la procesión del Viernes de Dolores, 27 de marzo, de la Semana Santa de Zamora 2026

Consulta aquí el horario y el recorrido de la procesión del Viernes de Dolores este 27 de marzo en Zamora

VIDEO | Vuelve a ver la Procesión del Espíritu Santo de Zamora 2024 / Ángel Quintas

Gaby Marcos

A las 22.30 horas comenzará la procesión desde la iglesia del Santísimo Cristo del Espíritu Santo, continuando por la calle Espíritu Santo, avenida de la Frontera, calle Almaraz, calle de la Vega, Sillón de la Reina, cuesta del Mercadillo, rúa de los Notarios, plaza de los Ciento, calle Arcipreste, plaza Fray Diego de Deza, plaza de Arias Gonzalo, travesía del Troncoso, calle del Troncoso, plaza de Antonio del Águila y plaza de la Catedral, donde los hermanos se colocarán alrededor de dicha plaza, sin entrar al atrio. En ella se proclamará la Pasión de Nuestro Señor y, a continuación, el coro de la Hermandad interpretará el Christus factus est. Continúa la procesión por la rúa de los Notarios, cuesta del Mercadillo, Sillón de la Reina, calle de la Vega, calle Almaraz, avenida de la Frontera, carretera de Almaraz y calle del Espíritu Santo, para retornar al templo de salida.

GALERÍA | Así prepara el Espíritu Santo la procesión del Viernes de Dolores en Zamora

GALERÍA | Así prepara el Espíritu Santo la procesión del Viernes de Dolores en Zamora

Ver galería

GALERÍA | Así prepara el Espiritu Santo la procesión del Viernes de Dolores en Zamora / José Luis Fernández

La Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Espíritu Santo nace en el marco del proceso de renovación de la Semana Santa de Zamora iniciado a mediados de la década de 1950, impulsada por las nuevas generaciones de zamoranos de tradición cofrade.

Noticias relacionadas

Su fundación se gesta en el verano de 1974, cuando un grupo de jóvenes zamoranos -con Francisco Gustavo Cuesta de Reyna a la cabeza-, promueve la creación de una nueva hermandad en torno a la imagen del Cristo del Espíritu Santo, aparecida años antes en la iglesia del mismo nombre, para fomentar el culto público, la fe y la piedad cristiana. Se determina su salida en la noche del Viernes de Dolores (Viernes de Pasión).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents