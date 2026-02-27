Hora y recorrido de la procesión de las Siete Palabras de la Semana Santa de Zamora 2026
Consulta aquí la hora y el recorrido de la procesión de las Siete Palabras este Martes Santo, 31 de marzo, en Zamora
A las 0.00 horas se inicia el desfile en la iglesia de Santa María de la Horta, continuará por calle Horta, plaza de la Horta, calle Paternóster, Buscarruidos, plaza Santo Tomás, calle Corredera, Puerta Nueva, cuesta del Piñedo, plaza de Santa Eulalia, calle Santa Olaya, San Andrés, plaza Mayor (por Ayuntamiento Viejo), calle Ramos Carrión y plaza de Viriato, donde se efectuará el rezo. Continuará por Ramos Carrión, plaza Mayor (por Ayuntamiento Viejo), Balborraz, calle la Plata, calle Caldereros, plaza de San Leonardo y calle Horta, para retornar al templo de partida.
En el año 1967, un grupo de estudiantes (hombres y mujeres) deciden fundar una cofradía de Semana Santa que pudiera acoger a los jóvenes estudiantes de la época, estableciendo en sus bases fundacionales como cofradía mixta que no se pudiesen ostentar cargos directivos con más de treinta años de edad.
La cofradía se vertebra en torno al rezo de las Siete Palabras y a la veneración de Cristo en la Cruz. Por ello, posteriormente buscan como imagen titular un Crucificado de los existentes en la ciudad, desechando el Cristo de la Buena Muerte (cuya hermandad no sería fundada hasta 1974) y un Cristo de San Torcuato, por tratarse de Cristos ya muertos, cuando la hermandad busca un Jesús Vivo en la Cruz.
- Abascal en Zamora: 'Quieren otros cuatro años para seguir estafando
- Las raíces zamoranas de Santiago Abascal: 'Uno de mis bisabuelos nació en Zamora
- GALERÍA | Santiago Abascal en un acto de precampaña de Vox en Zamora
- Villalar 9, el edificio de Benavente que pasa las noches en vilo y en vela por los excesos de un vecino
- La escultura de Isabel la Católica se traslada a un lateral del Alcázar de Toro
- Zamora da el último adiós a Jose Ángel Rivera de las Heras, el cura del Patrimonio
- Fallece el sacerdote zamorano José Ángel Rivera de las Heras
- Milena y Martín, dos jóvenes que dan vida al bar de Rionegro del Puente