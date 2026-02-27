Hora y recorrido de la procesión de Jesús en su Tercera Caída de la Semana Santa de Zamora 2026

A las 20.00 horas sale de la iglesia parroquial de San Lázaro para continuar por cuesta de la Morana, calle Puebla de Sanabria, calle la Feria, calle El Riego, calle San Torcuato, calle Benavente, calle Santa Clara, plaza de Sagasta, calle Renova y plaza Mayor (por el centro), donde se realizará el acto en recuerdo a los fallecidos de la Hermandad. Continuará por calle la Reina, calle del Corral Pintado y plaza de Santa María la Nueva, donde finalizará la procesión.

GALERÍA | La procesión de la Tercera Caída, en imágenes /

La Hermandad de Jesús en su Tercera Caída se funda en Zamora el 16 de abril de 1942, creada por un grupo de zamoranos excombatientes de la Guerra Civil. Adopta como emblema distintivo la cruz de San Fernando (Rey zamorano, nacido en Valparaíso) rodeada por una corona de espinas.

En su inicio, la Hermandad salía a las calles el Miércoles Santo y, después de diversos cambios, se afianza en la tarde-noche de Lunes Santo.