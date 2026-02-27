Hora y recorrido de la procesión de Jesús Luz y Vida de la Semana Santa de Zamora 2026

A las 20.00 horas comenzará el desfile procesional del convento del Tránsito, para proseguir por rúa de los Francos, plaza de Viriato (solo paso), plaza de Claudio Moyano, calle Eduardo Barrón, plaza de San Cipriano, cuesta de San Cipriano, plaza de Santa Lucía, calle Puente, puente de Piedra (cruzándolo), calle Cabañales, rotonda del Cementerio, para entrar en el aparcamiento del Cementerio San Atilano, donde tendrá lugar el acto de recuerdo por todos los fallecidos. Una vez finalizado este, regreso por rotonda del Cementerio, calle Cabañales, puente de Piedra (cruzándolo), calle Puente, plaza de Santa Lucía, calle de los Herreros, calle Alfonso XII, calle Ramos Carrión, plaza de Viriato (sin dar vuelta), calle de Barandales y plaza de Santa María la Nueva, donde se dará por finalizado el recorrido procesional.

Semana Santa en Zamora 2019 | Jesús Luz Y Vida / Emilio Fraile

La Hermandad Penitencial de Nuestro Señor Jesús Luz y Vida es fundada en el año 1988, efectuando su primera procesión en marzo de 1989.

La idea de una nueva cofradía surge en 1987, lanzada en el pregón oficial de la Semana Santa por el periodista y fundador Manolo Espías, con el propósito de rendir homenaje a las directivas y personas fallecidas que han hecho posible la Semana Santa zamorana.

Fue establecida canónicamente el 3 de mayo de 1988 por el obispo de la Diócesis D. Eduardo Poveda Rodríguez, efectuando su primera procesión el 11 de marzo de 1989, Sábado de Lázaro (anterior al Sábado de Pasión, en plena Cuaresma). Esta fecha inicial casaba con el espíritu fundacional de rendir homenaje a los fallecidos y prometer la resurrección, representada en Lázaro, el amigo de Jesús.