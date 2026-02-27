Hora y recorrido de la procesión de la Buena Muerte de la Semana Santa de Zamora 2026

A las 0.00 horas se inicia el desfile procesional en la iglesia de San Vicente Mártir para continuar por la calle de San Vicente, plaza del Fresco, calle de Mariano Benlliure, plaza Mayor, Balborraz, Zapatería y plaza de Santa Lucía, donde el coro de la Hermandad entonará el Jerusalem, Jerusalem en honor del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Continuará por cuesta de San Cipriano, Chimeneas, Doncellas, Moreno, Damas, Hospital, plaza de Santa María la Nueva, Motín de la Trucha, ronda de Santa María la Nueva, arco de Doña Urraca, plaza de la Leña, Ramón Álvarez, plaza Mayor por delante de los soportales del Excmo. Ayuntamiento, Mariano Benlliure y plaza del Fresco, para retornar al templo de salida.

GALERÍA | Las imágenes más estremecedoras de la Buena Muerte / Ana Burrieza

En el año 1974 un grupo de jóvenes decide crear una nueva hermandad para la noche del Lunes Santo en Zamora, que efectúa su primera salida penitencial en la noche el 25 de marzo de 1975 desde la iglesia de San Vicente, sede canónica de la hermandad.

Al igual que ocurriese con la Hermandad del Espíritu Santo (fundadas ambas en el mismo año), la nueva cofradía supone en su momento una revolución estética y generacional. Esta nueva hermandad venía a reforzar, completar y consolidar los días santos y rápidamente caló hondo en el sentir de los zamoranos.

Especialmente innovadora es la forma de portar al Crucificado, en plano inclinado con un ángulo de 30 grados, por ocho hermanos, inspirado en el traslado de los Legionarios de su homólogo malagueño.