Hora y recorrido de la procesión de La Borriquita de la Semana Santa de Zamora 2026
Consulta aquí el horario y el recorrido de la procesión de La Borriquita este Domingo de Ramos, 29 de marzo, en Zamora
A las 17.15 horas, bendición de palmas en la calle San Bernabé. Seguidamente, continuaremos por la calle San Martín, rúa de los Notarios, plaza de Viriato, Ramos Carrión, plaza Mayor, calle Renova, plaza Sagasta, San Torcuato, calle Benavente, calle Santa Clara, Sagasta, plaza Mayor, teatro Ramos Carrión, plaza de Viriato, rúa de los Notarios y calle San Martín, para finalizar en la carpa de San Bernabé.
La Real Cofradía de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén se constituye formalmente en 1948, aunque hunde sus raíces en el siglo XIII, cuando el Cabildo organizaba autos sacramentales junto a la antigua puerta del Mercadillo.
A partir del siglo XVI, la devoción se vincula estrechamente a la Orden Franciscana. Originalmente centrada en la imagen del Ecce Homo, la procesión evoluciona a principios del XIX hacia la iconografía actual de la «Borriquita».
En 1812 la invasión francesa provoca la destrucción de su convento original (el de San Francisco) lo que obliga a la antigua cofradía a establecerse en la Iglesia de la Concepción o el Tránsito. La exclaustración en 1836 motiva la marcha de los frailes, que dejan la organización en manos de la Venerable Orden Tercera.
