Los pasos del Santo Entierro de Zamora, desde otro punto de vista

La Real Cofradía del Santo Entierro de Zamora ha anunciado la próxima inauguración de la exposición "Sepulcrum Domini", que se desarrollará del 3 al 22 de marzo en la Casa del Cofrade a la Rúa de los Francos.

Se trata de una muestra realizada con las obras del fotógrafo y hermano de la cofradía Paco González. La muestra propone un recorrido visual sobre los grupos escultóricos e imágenes de devoción que integran el patrimonio procesional de la Real Cofradía mediante nuevas perspectivas o puntos de vista generando nuevas impresiones y emociones.

La exposición tiene una doble finalidad: por una parte, el deleite de los hermanos de la Real Cofradía con visiones distintas y renovadas de sus pasos e imágenes titulares, fortaleciendo así el vínculo devocional y el sentimiento de pertenencia a la Cofradía y por otra, acercar a turistas y personas ajenas a la hermandad el valioso patrimonio escultórico que la misma posee y procesiona cada tarde de Viernes Santo, contribuyendo a su difusión cultural y artística.

La hermandad que preside Ricardo Alonso ya trasladado su agradecimiento a la Diputación y a la Fundación Caja Rural de Zamora.

Primeros auxilios

Por otra parte, la misma cofradía refuerza su plan de formación con un protocolo de actuación ante emergencias sanitarias en desfile procesional. Y auncia la organización de una una jornada específica sobre protocolo de actuación ante emergencias sanitarias en desfile procesional, que será impartida por profesionales sanitarios con amplia y contrastada experiencia en la materia. Se celebrará el 14 de marzo de 9.30 a 13.30 horas en la sede de la Casa del Cofrade.

Se trata, explica la hermandad,de una "apuesta decidida por garantizar la máxima seguridad de hermanos, fieles y público asistente durante la celebración de sus desfiles procesionales. Con esta nueva acción, la Real Cofradía da continuidad y refuerza su ya consolidado Plan de Evacuación y Emergencias, un proyecto pionero en el ámbito cofrade".

En 2014 la Real Cofradía del Santo Entierro fue la primera en España en implantar un Plan de Evacuación y Emergencias. n