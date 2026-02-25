Los pasos del Santo Entierro de Zamora, desde otro punto de vista
La Cofradía anuncia la exposción "Sepulcrum Domini", con fotos de Paco González, del 3 al 22 de marzo en la Casa del Cofrade
La Real Cofradía del Santo Entierro de Zamora ha anunciado la próxima inauguración de la exposición "Sepulcrum Domini", que se desarrollará del 3 al 22 de marzo en la Casa del Cofrade a la Rúa de los Francos.
Se trata de una muestra realizada con las obras del fotógrafo y hermano de la cofradía Paco González. La muestra propone un recorrido visual sobre los grupos escultóricos e imágenes de devoción que integran el patrimonio procesional de la Real Cofradía mediante nuevas perspectivas o puntos de vista generando nuevas impresiones y emociones.
La exposición tiene una doble finalidad: por una parte, el deleite de los hermanos de la Real Cofradía con visiones distintas y renovadas de sus pasos e imágenes titulares, fortaleciendo así el vínculo devocional y el sentimiento de pertenencia a la Cofradía y por otra, acercar a turistas y personas ajenas a la hermandad el valioso patrimonio escultórico que la misma posee y procesiona cada tarde de Viernes Santo, contribuyendo a su difusión cultural y artística.
La hermandad que preside Ricardo Alonso ya trasladado su agradecimiento a la Diputación y a la Fundación Caja Rural de Zamora.
Primeros auxilios
Por otra parte, la misma cofradía refuerza su plan de formación con un protocolo de actuación ante emergencias sanitarias en desfile procesional. Y auncia la organización de una una jornada específica sobre protocolo de actuación ante emergencias sanitarias en desfile procesional, que será impartida por profesionales sanitarios con amplia y contrastada experiencia en la materia. Se celebrará el 14 de marzo de 9.30 a 13.30 horas en la sede de la Casa del Cofrade.
Se trata, explica la hermandad,de una "apuesta decidida por garantizar la máxima seguridad de hermanos, fieles y público asistente durante la celebración de sus desfiles procesionales. Con esta nueva acción, la Real Cofradía da continuidad y refuerza su ya consolidado Plan de Evacuación y Emergencias, un proyecto pionero en el ámbito cofrade".
En 2014 la Real Cofradía del Santo Entierro fue la primera en España en implantar un Plan de Evacuación y Emergencias. n
