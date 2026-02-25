Estreno del spot oficial de la Junta de Semana Santa de Zamora por Óscar Antón
La presentación oficial de la web del órgano semanasantero, en la Cámara de Comercio
El Teatro Ramos Carrión de Zamora acoge este miércoles, a las 20.00 horas, la presentación del spot oficial de la Semana Santa de Zamora 2026.
Óscar Antón ha sido el encargado de llevar a la práctica el anuncio oficial de la Semana Santa de acuerdo con la Junta de Cofradías, que se estrena esta tarde en un acto abierto a todo el público que desee asistir y que contará con la participación la Banda de Música de Zamora y de la agrupación musical "Almas en Marcha" que amenizarán, con pequeñas actuaciones, el acto de presentación. El anuncio dura en torno a cinco minutos, y el acto en sí se prolongará durante media hora, porque se explicará la obra, además de contar con las actuaciones musicales mencionadas.
Nueva web
Por otra parte, la Cámara de Comercio de Zamora acoge en la mañana de este miércoles la presentación oficial de la web oficial de la Junta pro Semana Santa, en un acto convocado para los medios de comunicación.
Se trata de una página que ha estado en preparación y que se pondrá en marcha antes de esta Pasión de 2026, con el fin de que Zamora y su Semana Santa puedan encontrar un sitio web donde se recoja toda la información sobre las hermandades, así como las novedades de la Pasión.
