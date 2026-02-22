La Mañana de Zamora tiene contratado a media jornada a su vicepresidente

La Cofradía de Jesús Nazareno tiene contratado a media jornada al vicepresidente, Antonio Martín, según salió a reducir en la tensa asamblea celebrada por la hermandad, en la que se vislumbró un potente grupo de oposición al actual presidente, José Calvo, pero incapaz de derrotar a la directiva, que ganó todas las votaciones al contar con una mayoría muy amplia de hermanos que le apoya.

Fue un hermano que había ido previamente a ver las cuentas a la sede, donde reconoció que hubo transparencia, ya que se le facilitaron todos los detalles de este contrato laboral a media jornada, el que el sacó el asunto y pidió a la directiva "que lo solucionase" porque, dijo, era la primera vez que se daba algo así en esta hermandad y la Semana Santa, donde lo normal es que los directivos trabajen gratis para la cofradía. Este sueldo no aparece como tal en las cuentas, ya que se incluye en una partida general de servicios, dotada el pasado año con 91.514 euros, de los cuales las bandas de música se llevan 60.000.

El presidente evitó dar información públicamente sobre lo que cobra el empleado directivo, por protección de datos, aunque indicó que no es la primera vez que ocurre esto, ya que hubo un secretario, Miguel Ángel Hernández, que también facturaba a la hermandad mientras estaba en el cargo, aunque reconoció que desconocía si en calidad de servicios profesionales o de contrato laboral.

Los dardos de la oposición se dirigieron también a los gastos de protocolo, dotados con nueve mil euros, la misma cantidad que se gastó en 2026, y que se corresponden con atenciones de la cofradía a personas e instituciones o desplazamientos que hacen los directivos en representación de la hermandad. Por ejemplo, el detalle que se tiene con los 44 mayordomos sale de este fondo. Un hermano pidió que se elabore un protocolo con los criterios de los gastos de representación, ya que aseguró que hay desplazamientos de tres personas que comieron lechazo en un restaurante o arroz con bogavante tanto en Vigo como en Gandía.

"Interfectos"

El ambiente hostil se dejaba sentir sobre todo en algunas de las intervenciones, como las de un hermano que llamó a la directiva "los interfectos que ocupan la palestra" y volvió a repetir el mismo epíteto en una segunda intervención lo que obligó al presidente, José Calvo, a retirarle el uso de la palabra y apagarle el micrófono.

El clima de enfrentamiento no fue a más seguramente por el llamamiento a la hermandad que hicieron tanto en capellán, José Francisco Matías Sampedro, como el presidente, José Calvo, en los momentos iniciales de la asamblea, para mantener las formas aunque haya discrepancias, sin duda avisados de que había sectores dispuestos a "reventar" la asamblea, como se conoce en el argot a este tipo de situaciones. De hecho se llegó a pedir, en dos ocasiones, la dimisión de la directiva.

Calvo dio también lo suyo, en su informe, a los hermanos que en la pasada asamblea extraordinaria fallida para el cambio de estatutos profirieron voces e insultos, en un comportamiento impropio en una asociación de fieles.

Críticas que extendió, aunque reconociendo errores propios de organización, a los hermanos que montaron la tangana cuando cientos de personas de las filas quedaron literalmente descolgados de los pasos en San Torcuato a la baja de la procesión del año precedente. Unos sucesos que han acabado con un hermano expulsado, nueve expedientes por falta grave y cinco por falta leve.

Fueron numerosas, no obstante, las intervenciones que llamaron a la directiva a mejorar tanto la salida desde la Plaza Mayor, ya que hubo hermanos que tardaron hasta dos horas en ponerse en marcha y el único paso que vieron, a lo lejos, fue el manto de la Soledad, como en la organización de la bajada desde las Tres Cruces, sin organizar y donde cada cual se cuela por donde le apetece.

José Calvo indicó que la directiva es consciente del asunto y está trabajando en ello, no sin aclarar que las condiciones del pasado año, cuando hubo que recortar el recorrido para bajar también por San Torcuato, fueron excepcionales.

375 aniversario

José Calvo detalló también las ideas principales de los actos del 375 aniversario de la cofradía, en el que destaca una procesión extraordinaria para el 23 de mayo. La idea es que todos los pasos salgan a las 15.30 horas de la Plaza Mayor. Los hermanos irían acompañando a los grupos con el medallón hasta llegar a la Catedral, donde a las 18.00 horas habría una misa de acción de gracias presidida por el obispo, Fernando Valera. En principio la misa sería al aire libre. Al regreso, los pasos se colocarían de nuevo en la Plaza Mayor para hacer una reverencia a la Soledad.

Durante la asamblea se hicieron varios reconocimientos, entre otros a Benito Lorenzo Fulgencio, que se retira tras 45 años de Merlú y a Jesús Fuentes Cubo, que releva a Ricardo Hernández al frente de la Banda de Cornetas y Tambores.