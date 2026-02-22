Nuestra Madre eleva su cuota hasta los 15 euros

La Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias de Zamora sube la cuota a los 15 euros. Así lo han decidido los hermanos por unanimidad y sin debate en la asamblea general desarrolla en el remodelado paraninfo del Colegio Universitario.

Cuota

La presidenta Isabel García Prieto expuso que la aportación anual "desde 2008 es de 10 euros y, sin embargo, todo se ha encarecido". Enumeró gastos que afronta la cofradía, como las flores o las velas, y argumentó que la decisión de subir 5 euros era por garantizar “el sostenimiento y viabilidad de la cofradía" y remarcó que "nuestro deber es restaurar mantener e incrementar el patrimonio, pero también no dejar de lado la acción social".

La votación fue a mano alzada donde la práctica totalidad de los asistentes voto favorablemente, no hubo manos en contra y solo, una abstención.

La cofradía, que cuenta ya 5.030 cofrades, todavía tiene en la sede 695 de los nuevos medallones por recoger y un total de 314 hermanos con recibos pendientes de cobro. Estos datos, explicados en el informe de tesorería, suscitaron preguntas en el capítulo de ruegos y preguntas. La presidenta indicó que "hasta que no hay cuatro impagos no se da de baja" y que antes de hacerlo certificó que "se comunica por escrito" a la persona.

En el capítulo económico los gastos del pasado año ascendieron a 62.606,32 euros y los ingresos a 55.862 euros.

Novenario

El cartel del novenario lo ilustra una fotografía de Manuel Fernández Rando, quien hizo un amplio reportaje gráfico que ha regalado a Nuestra Madre, y el pregón de las Angustias lo pronunciará Pablo Durán Campos, director del Coro Sacro Jerónimo el próximo 18 de marzo. El novenario comenzará al día siguiente y concluirá el día 27 con la participación de los coros habituales.

Recorrido habitual

La noche del Viernes Santo la procesión recorrerá su habitual recorrido, donde las tres imágenes irán escoltadas por la Guardia Civil y musicalmente la Virgen de las Espadas por la Filarmónica de Miranda, Nuestra Madre por la banda de la cofradía y el Cristo de la Misericordia por Lux Aeterna.

Virgen de las Espadas, manto y aniversario

El manto de la Virgen de las Espadas, en el que ha habido "alguna variación para incluir todos los misterios dolorosos" estará concluido en 2028 pero el vestido no, por lo que "se estrenarán todo en 2029" lo que también "nos permite pagarlo en mensualidades" explicó Isabel García.

Además, esta imagen vestidera se efectuó en 1876, por lo que cumple 150 años una efeméride que festejarán con una serie de actos litúrgicos y culturales.

Preguntas

En ruegos y preguntas, entre otros temas, surgió el nuevo medallón. Una hermana mostró su disconformidad. “Hemos ido para peor. ¿Qué necesidad había” dijo, palabras que recibieron un conato de ovación. A esto respondió la presidenta que “es una manera de actualizar los datos” y, entre otras explicaciones, indicó que lo había efectuado “la empresa es de España”.

También un hermano se interesó por la recuperación de la capilla de Santa Teresa en la iglesia de San Vicente y otra puntualizó que la Virgen de las Espadas procesionó "hasta el año 1969" ante de volver a ser sacada en el año 2010.