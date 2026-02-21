La Vera Cruz efectuará un recorrido limitado al casco antiguo

La Cofradía de la Santa Vera Cruz de Zamora ha dado a conocer su nuevo recorrido, condicionado por la presencia de los pasos en la carpa permanente de San Bernabé y la ocupación de la Catedral por la muestra de las Edades del Hombre.

Ida

La salida está prevista, como todos los Jueves Santos, a las 16.30 horas desde calle San Bernabé para proseguir por San Martín, rúa los Francos, plaza de Viriato, calle de Ramos Carrión y Plaza Mayor atravesándola por el centro para continuar por Juan Nicasio Gallego, calle de la Reina, Corral Pintado, plaza de Santa María Nueva, calle de Hospital, calle de las Damas, calle de Sor Dositea Andrés, rúa de los Francos y de los Notarios hasta la plaza de la Catedral para acceder únicamente los enseres y los grupos escultóricos al atrio de la Catedral. Además, la oración ante el Santísimo que habitualmente se había en la seo la realizarán directivos en el templo de San Ildefonso.

Regreso

20 minutos más tarde de la llegada se partirá desde el atrio de la Catedral, giro a la derecha hacia calle de obispo Manso, plaza de Arias Gonzalo, rúa del Silencio hacia calle San Bernabé para finalizar en la carpa.

Motivos

La elección de este itinerario obedece a “intentar pasar por los tres puntos claves, Museo de Semana Santa, Plaza Mayor y Catedral que nos marca el reglamento” explica el presidente de la Vera Cruz, Edgar Fernández que reconoce que, aunque sea más corto presenta puntos con “curvas de 90 grados, lo que ralentizará la procesión”.

La vuelta “es más corta por la configuración de la ciudad y hemos tenido muy en tener en cuenta que la cabeza se coma la cola si fuéramos hasta Viriato, el número de hermanos que van a la idea y a la vuelta… está todo muy estudiado y este recorrido no es capricho de nadie”.

Fernández reconoce que barajaron realizar la estación desde la Plaza Mayor hasta en la plaza de la Constitución, pero desecharon las posibilidades por “intentar respetar lo máximo posible el paso por la Plaza Mayor y la entrada y salida de la Catedral”.