Las Siete Palabras incluye un coro en el acto de la meditación

La Hermandad Penitencial de las Siete Palabras estrenará una composición vocal este Martes Santo tras la meditación, que pronunciará la hermana Ana María González de Castro, en la plaza de Viriato.

La pieza lleva por título "Septem verba", su autor es el pianista Víctor Carbajo y la entonarán el coro masculino de Amigos de la Ópera y el Coro de voces graves de Madrid, que "viene a Zamora desinteresadamente y gracias a la colaboración económica de la Diputación de Zamora, que asume los gastos de su estancia" señaló el abad de las Siete Palabras, Roberto Ariza, una vez concluida la asamblea general celebrada en dependencias del Seminario San Atilano.

El abad informó de la compra del local, autorizada en una pasada asamblea, y del deseo de que esté remozado "al menos por fuera de cara en la Semana Santa, ya que la procesión pasa este año por delante". Tras la puesta a punto exterior vendrá la interior, puesto que "haremos una sala de reuniones y un aseo" puntualizó Roberto Ariza.

La mejora la puede afrontar la hermandad al disponer de un superávit de "30.400 euros", fruto del "ahorro que hemos estado haciendo durante años para comprar el local".

Además, la penitencial dará la bienvenida el último Martes de Cuaresma a una veintena de nuevos hermanos.