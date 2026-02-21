Luz y Vida utiliza los nuevos faroles este Sábado de Pasión

Hermandad Penitencial de Nuestro Señor Jesús de Luz y Vida / Víctor Garrido

Los nuevos faroles, aprobados en la asamblea extraordinaria del pasado mes de junio, podrán comenzar a utilizarse este Sábado de Pasión, según informó el presidente de la Hermandad Penitencial de Nuestro Señor Jesús Luz y Vida, Israel López Campos, una vez concluida la asamblea general celebrada en el Museo Etnográfico de Castilla y León.

Los elementos "muy ligeros" están ya fabricándose en Zamora con impresoras 3D, su compra solo es obligatoria para los nuevos hermanos y tiene carácter voluntario para los antiguos cofrades. No obstante, quienes estén interesados en adquirirlo deberán acudir a la sede de la Cofradía de Jesús del Vía Crucis el 23 y 24 de marzo de las 18.00 a las 20.00 horas y abonar 50 euros.

Además, en ese horario y los mismos días se podrá cambiar el cordón "que es obligatorio", en un proceso que comenzó en la Cuaresma de 2023.

El presidente también indicó que a lo largo de la Cuaresma el Obispado de Zamora refrendará los estatutos, aprobados por los hermanos en junio.

Recorrido

Este año la procesión saldrá desde la iglesia conventual del Tránsito, que permite que los elementos y hermanos puedan guarecerse en caso de amenaza de lluvia, por la ocupación del interior de la seo por la muestra de Las Edades del Hombre.

El itinerario transcurrirá por la rúa de los Francos rumbo a la cuesta de San Cipriano para atravesar la plaza de Santa Lucía hacia el Puente de Piedra y proseguir hasta el cementerio. Al regreso, una vez pasado el viaducto, irá por Santa Lucía hacia Alfonso XII para concluir en la plaza de Santa María La Nueva.