La Tercera Caída de Zamora finalizará la procesión con una nueva composición para el coro

La Hermandad de Jesús en su Tercera Caída estrenará una nueva obra coral, compuesta por David Rivas y con letra del capellán, Agustín Montalvo, para dignificar el final de la procesión en la plaza de Santa María La Nueva. Así lo han anunciado el presidente y vicepresidente de la cofradía, Jesús Ferrero y Luis José Santamaría, en el transcurso de la presentación de la campaña de recogida de alimentos y los actos del triduo y la asamblea que celebrará próximamente la asociación de fieles.

Ferrero explicó que en los tres años sin Museo de Semana Santa la procesión ha terminado de una forma distinta, los dos primeros con la carpa (ubicación temporal del Museo) como referencia y el pasado en la plaza de Santa María de la Nueva, "un sitio más acogedor", donde se ubica el Museo que se abrirá cuando acaben las obras y que además venía bien, puesto que "dejábamos las cruces de Coomonte y ahora ya la cruz de Yugos en ese templo. El año pasado eso funcionó, pero allí mismo vimos que la finalización de la procesión necesitaba un acto que dijera, se ha acabado. Y se pensó enseguida en una composición musical o una actuación del coro" que ahora mismo solo interpreta "La muerte no es el final" en la Plaza Mayor

"Hablamos con el compositor David de Rivas, porque los expertos son verdaderamente los que pueden entender qué va mejor si una marcha, si una composición musical solamente o si una composición músico-vocal. Y él entendió que era la mejor fórmula era la músico-vocal, darle al coro otra composición que fuera propia y que se pudiera además utilizar en otros actos como puede ser el Triduo".

Una vez compuesta se habló con el capellán Agustín Montalvo, con formación musical (de hecho es el que hizo el himno a la Virgen del Yermo) y se encargó de escribir la letra. Con la composición completa, el Coro ya la está ensayando con la Banda de Música de Zamora de cara al estreno oficial, que se llevará a cabo durante el Triduo.

Todos estos detalles se conocieron en el transcurso de la presentación de los actos en la sede de Caja Rural, donde además de los dirigentes de la Tercera Caída estuvieron Laura Huertos, en representación de la Fundación de la entidad financiera y Andrés Rincón, presidente del Banco de Alimentos de Zamora, que será el destinatario de la recogida organizada por la cofradía.

Recogida de Alimentos

La campaña de recogida de alimentos se desarrollará del 23 de febrero al 2 de marzo, en todos los supermercados Lupa de Zamora y de Morales del Vino y la propia parroquia de San Lázaro, y se piden alimentos no perecederos, productos de higiene o material para bebés, "que es lo que más nos requiere desde el Banco de Alimentos de Zamora".

El Banco de Alimentos, indicó su presidente, tiene 13 años de existencia y atiende en estos momentos a en torno a 3.300 personas, a través de distintas asociaciones, residencias o parroquias. Empresas como Frinca o Cobadu donan alimentos a un banco que "tiene de todo, lo mismo que un supermercado". Caja Rural también colaborará con la compra de dos palés de leche, que es uno de los alimentos con mayor demanda.

"Esperamos que este año, igual que los otros dos anteriores, la gente participe", explicó Ferrero. Para ello se pondrá también un contenedor en la iglesia con el fin de facilitar que la gente colabore y además los distintos grupos de la hermandad, como coro o pasos, también aportan en la campaña.

Triduo y asamblea

El Triduo de la Tercera Caída se inicia el viernes 27 de febrero a las 20.00 horas en la iglesia de San Lázaro. Ese día comienza con al Vía Crucis, que vino unido a la obra de Coomonte y servirá de recuerdo al escultor tras su fallecimiento hace un año.

El sábado 28 a las 16.30 horas, en el salón de actos del Colegio Universitario se celebrará la asamblea general, con los habituales puntos de fiscalización del último año de la hermandad, con informe de tesorero y presidente, aprobación de las propuestas que se planteen o nombramiento de mayordomos

Después, ese mismo día a las 20.00 horas, en el triduo actuarán el Coro de la hermandad con la Banda de Zamora en lo que será el estreno de la nueva composición musical de David Rivas y Agustín Montalvo prevista como cierre de la procesión de este año y, en caso de acogida favorable, para el futuro. "Será la forma de terminar un año tras otro y esperemos que se convierta en una tradición", con el paso del tiempo, indicó el hermano regidor.

El domingo 1 de marzo el último día del Triduo es a las diez de mañana y contará, como siempre, con la participación de la Banda de Clarines y Tambores y la de los Yugos.

Jesús Ferrero agradeció también a Miguel Pedro Lucas Martínez, alumno de Abrantes, que haya dado el permiso para ilustrar con una obra suya del Cristo de la Tercera Caída el cartel de las campañas de la hermandad. Era una obra pictórica que el artista había donado a un hermano y que este ofreció a la cofradía para este uso.