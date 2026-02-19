Luz Penitente elige para su cartel una foto de las Siete Palabras de Víctor Olivencia

Una instantánea tomada por Víctor Olivencia Castro protagoniza el cartel promocional impulsado por la Asociación Cultural Luz Penitente al resultar ganadora del XIV Concurso de Fotografía de Semana Santa del colectivo.

El jurado, integrado por tres miembros de la asociación, un fotógrafo profesional y un artista de Zamora, determinó que la fotografía en color tomada al paso de la procesión de las Siete Palabras por el arco de doña Urraca era merecedora de ilustrar el cartel de la asociación, entre las más de 60 remitida, que puede recogerse ya en las oficinas de turismo.

Presentación del cartel de Luz Penitente. / Victor Garrido / LZA

Resto de galardonados

El segundo premio ha recaído en Jesús Mario Álvarez Manrique con la imagen "Hosanna", tomada el Domingo de Ramos en la procesión de la Borriquita, mientras que el tercer clasificado ha sido Juan Manuel Bragado Molina con el trabajo titulado "Caída en la Plaza", que centra su atención en el paso que hiciera Ramón Álvarez y que procesiona con la Cofradía de Jesús Nazareno.

El primer premio logra un 100 euros y ser la imagen del cartel promocional Luz Penitente de la Semana Santa 2026, el segundo una comida/cena para dos personas en el restaurante "La Vinícola" del hotel NH Palacio del Duero y que su imagen ilustre el calendario oficial de Luz Penitente de la Pasión y el tercero logra un lote de productos zamoranos.

Actividades en Cuaresma

Dentro de su programa de actividades, Luz Penitente de Zamora lleva a cabo la proyección de documentales de la Semana Santa el viernes día 20 de febrero a las 20.00 horas en el salón de actos del Museo Etnográfico de Castilla y León.

En marzo el colectivo hará, entre otras actividades, un taller infantil con plazas limitadas y recupera el certamen Francisco Carricajo, el 8, con la Banda de Cornetas y Tambores Ciudad de Zamora, Jesús Nazareno de Villaralbo, la Banda de Clarines y Tambores de la Tercera Caída de Zamora así como la Banda de la Cofradía Penitencial Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna de Medina del Campo y la Agrupación Musical María Santísima de la Estrella de Salamanca.